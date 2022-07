Viracopos coloca em operação mais quatro pontes de embarque

Investimento atinge R$ 66 milhões com pavimentação da pista de pousos

Aeroporto terá sua capacidade ampliada para receber mais voos - Foto: Viracopos / Divulgação

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, abriu nesta sexta-feira mais quatro pontes de embarque e desembarque no Pier B, com investimentos de R$ 50 milhões e um total de 14 mil metros quadrados de área construída. Houve ainda a reforma da pavimentação da pista de pousos e decolagens, com mais R$ 16 milhões, totalizando R$ 66 milhões nas obras.

Além disso, em novembro, a concessionária responsável pelo aeroporto vai entregar a ampliação da praça de alimentação com novos restaurantes e uma ampla área para mais mesas e cadeiras.

Das quatro novas pontes de embarque e desembarque, duas serão destinadas aos voos domésticos e as outras duas serão híbridas, ou seja, podem ser usadas eventualmente em voos domésticos ou internacionais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O prefeito de Sumaré, Luis Dalben (Cidadania), ressaltou a importância logística de Viracopos não só para a região como para todo o País, uma vez que é o maior aeroporto de cargas da América Latina. “A RMC (Região Metropolitana de Campinas) é um polo tecnológico e logístico de grande relevância, além disso possui economia diversificada, centros de excelência em ensino e pesquisa, como a Unicamp e a PUC. Tudo isso torna a região como um todo uma referência na oferta de bens e serviços.

Consequentemente Sumaré se beneficia com a ampliação da capacidade e o crescimento do fluxo de passageiros, tanto em razão do turismo de lazer quanto de negócios”, disse o prefeito.

O prefeito de Jaguariúna e atual presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis, disse que 40% das cargas transportadas de todo o País passam por Viracopos, o que contribui para o desenvolvimento da região e na geração de mais empregos.

“O aeroporto encerrou 2021 como o terceiro mais movimentado do País e segue investindo em diversas melhorias” , disse o diretor-presidente de Viracopos, Gustavo Müssnich.