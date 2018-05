‘Vida normal’ deve voltar apenas na próxima semana

Foto: Divulgação

Postos de combustíveis, supermercados, escolas, ônibus e serviços públicos devem voltar a funcionar normalmente até o início da semana que vem, segundo estimativas de representantes do setor e prefeituras. Com a desmobilização dos caminhoneiros, que deixaram rodovias e os piquetes em frente às distribuidoras após ações do Exército e da polícia, caminhões já saíam sem escolta nesta quarta-feira. Boa parte dos postos já tinha combustível ontem à noite. Nos Correios, a previsão é de que as entregas sejam normalizadas 15 dias após o fim da greve.

O Recap (sindicato que representa os postos de combustíveis) acredita que a situação estará normalizada até o fim de semana. Agora, diz a entidade, tudo depende da logística. “Em virtude do rápido escoamento do produto, os postos têm de ser abastecidos várias vezes”, informou o Recap, em nota. Emílio Martins, vice-presidente da entidade, acredita que vai levar um pouco mais, cerca de dez dias, até que o consumidor possa escolher onde vai abastecer.

Nos supermercados, a estimativa é de que 100% dos produtos voltem às prateleiras em até cinco dias, segundo Marcos Cavicchiolli, diretor do departamento do setor na Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). De acordo com Cavicchiolli, nesta quarta acabaram alguns cortes de carne de segunda, mas o abastecimento de hortifruti foi restabelecido. Segundo o diretor da Acia, o consumidor não foi tão afetado.

A VPT estima que os ônibus de Americana voltem a operar em horários normais no sábado. No transporte metropolitano, a EMTU não deu previsão de quando os coletivos retomarão sua operação normal. Ontem à tarde, 56% dos 500 veículos que circulam pela RMC (Região Metropolitana de Campinas) estavam nas ruas, diz a empresa.

EDUCAÇÃO E SAÚDE. Em Sumaré e Nova Odessa, o plano é retomar as aulas na rede municipal na segunda. Em Americana, onde as aulas também estão suspensas, a situação será avaliada amanhã. Na cidade, a previsão é normalizar todos os serviços afetados na segunda, se confirmado o recuo na greve – as cirurgias eletivas no Hospital Municipal também estão suspensas. Nova Odessa planeja reabrir as cinco UBSs na segunda.

GÁS. A dona de uma revenda de gás no Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, recebeu duas cargas, com um total de 300 botijões. Segundo a comerciante, já no início da tarde restavam poucas unidades.