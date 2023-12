Vida Cap premia morador de Americana com R$ 600 mil

Um morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, em Americana, foi premiado em sorteio deste domingo (10) do Vida Cap Limeira, faturando um prêmio de R$ 600 mil.

Apostador é morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, em Americana – Foto: Raphael Ribeiro / BCB

Outras pessoas da RPT (Região do Polo Têxtil) também faturaram prêmios. Um morador da Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste, ganhou R$ 20 mil no segundo sorteio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, no Giro da Sorte, que sorteou 100 prêmios de R$ 2 mil cada, foram premiados 18 moradores de Americana, 11 de Santa Bárbara e um de Nova Odessa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

VIDA CAP CAMPINAS

Outros 19 moradores da região foram premiados pelo Vida Cap Campinas, todos no Giro da Sorte, também com R$ 2 mil cada. Foram nove vencedores em Sumaré, seis em Hortolândia, três em Nova Odessa e um em Americana.