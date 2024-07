Viaturas da PM terão balanças para ocorrências de porte de maconha

Ausência de medidor de peso era vista como dificuldade para a corporação quando for liberada pelo Estado a fazer termos circunstanciados

As viaturas da PM (Polícia Militar) serão equipadas, nos próximos meses, com balanças para ocorrências de porte de maconha. A medida foi debatida nesta quinta-feira (4) em uma reunião entre comandantes de batalhões, realizada em São Paulo, e confirmada nesta sexta (5) pelo comandante do 19º Batalhão de PM, major Moisés Zecheto, em entrevista ao LIBERAL.

Medida sobre balanças em viaturas foi debatida nesta quinta, em reunião entre comandantes – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A necessidade de se equipar as unidades com um medidor de peso surgiu após o STF (Supremo Tribunal Federal) determinar, em 26 de junho deste ano, que não comete infração penal quem adquirir, guardar ou trouxer consigo até 40 gramas da droga ou tiver seis plantas fêmeas de cannabis para consumo pessoal.

Ainda conforme o veredito, caso um agente faça uma abordagem a alguém que esteja portando quantidades de maconha, o suspeito deve ser apreendido e encaminhado até uma delegacia.

No local, será definido se responderá por tráfico ou receberá uma advertência, ou terá de prestar serviços comunitários.

Entretanto, para aplicar a decisão, a PM vê a falta de uma balança nas viaturas como obstáculo, já que neste ano a corporação deverá ser liberada pelo Governo do Estado para fazer termos circunstanciados em situações de pequeno delito – que seria o caso de um usuário de maconha que esteja portando até 40 gramas. A ausência do equipamento impossibilitaria a elaboração do termo.

“Em breve, haverá balanças nas viaturas, porque agora tem de ter para aferir o peso. Enquanto isso, vamos pesando em outro canto. Foi falado que vamos ter balanças específicas em um ou em mais de um ponto de patrulha, e que é para aplicar o entendimento do STF”, comentou Zecheto.

Circunstâncias

Ainda de acordo com o major, os comandantes reforçaram a necessidade de se observar as circunstâncias nas quais a pessoa é apreendida com até 40 gramas da droga para diferenciar usuários e traficantes.

“Pode ter penalidade administrativa se o uso for em escola, se for dentro de presídio. Mesmo portando até 40 gramas, se o uso for em local indevido pode receber punição administrativa”, comentou.

A decisão já está valendo desde o último dia 28 e pode retroagir para condenados pela Justiça. Segundo Zecheto, na região, os agentes ainda não se depararam com uma ocorrência que envolve usuário portando até 40 gramas.