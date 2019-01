Vias municipais somam 55% das mortes na região

As vias municipais foram palco de 55% das mortes no trânsito registradas no ano passado na RPT (Região do Polo Têxtil). O recorte se refere a ruas, avenidas e estradas sob responsabilidade das prefeituras. Das 92 vítimas fatais, 51 estavam na cidade, segundo levantamento realizado pelo LIBERAL junto aos dados da plataforma Infosiga, do governo estadual. Nas rodovias, foram registradas 36 mortes, o que corresponde a 39%. Outras cinco vítimas fatais não tiveram o local do acidente identificado pela plataforma.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Essa tendência é observada em todas as cidades desde o início da série histórica do Infosiga, em 2015. O percentual varia entre 60% e 70%, sempre com a predominância para as vias municipais. A única que destoa dessa característica é Nova Odessa, cidade que tem menos mortes no trânsito em toda a região. Das sete mortes em acidentes registradas no ano passado no município, cinco foram na Rodovia Anhanguera (SP-330) e só duas em ruas.

Contrariando a impressão do senso comum, de que as mortes em rodovia são mais comuns, o engenheiro civil João Batista Biagioni explica que nas pistas os condutores estão mais atentos do que na cidade. Autoridade responsável pelo trânsito em Americana no passado, ela ressalta que a prudência e a direção defensiva são fatores essenciais quando se trata de salvar vidas no trânsito.

“É triste dizer isso para as famílias com vítimas no trânsito, mas 90% dos acidentes são causados por falta de atenção, desrespeito à sinalização e imprudência. Sendo assim, como na pista o motorista entra com atenção redobrada, o risco acaba sendo menor”, defende.

Para o especialista no segmento, a queda nos índices de mortalidade no trânsito – em vias municipais ou rodovias – passa pela educação. “Sempre fui a favor da fiscalização ostensiva. Ninguém gosta de ser multado, fiscalizado, não é agradável. Mesmo com a lei de consumo de álcool (Lei Seca, que tem tolerância zero para consumo de bebida), ainda se bebe muito, especialmente no sábado e sexta à noite”, critica Biagioni.