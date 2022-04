Vereadores da região articulam integração entre guardas municipais

Thiago Brochi e inspetor Wendeo deram entrevista na Rádio Clube - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Vereadores da região articulam a celebração de um convênio que possibilite ações conjuntas entre GCMs (Guardas Civis Municipais) de diferentes cidades. O assunto já rendeu duas reuniões no plenário da Câmara de Americana.

Na última delas, nesta sexta-feira, o vereador Eliel Miranda (PSD), de Santa Bárbara d’Oeste, apresentou um modelo de projeto de lei que deverá ser protocolado pelos parlamentares nas respectivas câmaras. A proposta visa autorizar as prefeituras a colocarem em prática essa ideia.

A articulação é comandada pelo vereador Thiago Brochi (PSDB), presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Americana.

Segundo ele, além de Americana e Santa Bárbara, esse acordo também pode englobar cidades como Nova Odessa, Limeira, Sumaré, Engenheiro Coelho, Monte Mor, Artur Nogueira, Paulínia e Cosmópolis.

O convênio permitiria, por exemplo, que uma viatura entre num município vizinho durante uma perseguição. Atualmente, se isso acontece, os guardas envolvidos ficam sujeitos a penalidades jurídicas, de acordo com Brochi.

Por meio dessa parceria, as GCMs também poderiam se unir em ações como blitz, apoios em eventos, rondas e operações.

“O mais importante é a união da Guarda Municipal”, disse Brochi nesta sexta, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Ele esteve no estúdio acompanhado do inspetor da Gama (Guarda Municipal de Americana) Wendeo Santos, que defende a integração entre as corporações. “Com isso, é a população que vai ganhar, sem nenhum tipo de custos a mais”, afirmou o guarda.

Nesta sexta, a reunião realizada no Legislativo também contou com a presença do vereador Cabo Natal (Avante), de Nova Odessa. No primeiro encontro, em 25 de março, vereadores de outras duas cidades também marcaram presença: Cabo Paranhos (MDB), de Monte Mor, e Tenente Marcelo (União Brasil), de Artur Nogueira.