Um vendaval seguido de um temporal causaram estragos e pontos de alagamento em Americana, nesta sexta-feira (3). De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), em alguns locais da Região de Campinas o vento superou os 80 km/h.

Telhado arrancado pelo temporal na vila Bertine – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Por volta das 15h30, o vendaval foi responsável pelos primeiros estragos em Americana. A estrutura metálica do telhado de uma casa da Avenida Carmela Faé Ardito, na Vila Bertini, voou com a força do vento, atingiu postes e fiação – os moradores estão sem energia elétrica -, e bloqueou parte da via. Não houve feridos.

De acordo com o proprietário da residência, o policial Lázaro Elis de Melo, de 64 anos, os 210 metros de telhado demoraram apenas 30 segundos, após o início do vendaval, para voarem. O prejuízo é de quase R$ 100 mil.

“Agora é pedir a Deus que não chova tanto, porque vai estragar os móveis. Arrancou tudo, só estamos com uma laje em cima. Foi um susto grande e agora é tentar arrumar tudo”, disse Lázaro.

Cobertura de garagens em prédio não resistiu – Foto: João Colosalle / Liberal

A cobertura do estacionamento de um prédio residencial no bairro Santa Cruz, próximo à Avenida da Saúde, não resistiu à força do vento e dobrou para fora do prédio. Também não houve feridos.

Foram registradas quedas de árvore na Avenida Lírio Correa, no Cordenonsi, e em ruas do São Vito. A Defesa Civil foi acionada e está monitorando as áreas. Ainda não há um balanço da quantidade de ocorrências.

Árvore na Avenida Lírio Correa, na Cordenonsi – Foto: Defesa Civil de Americana / Divulgação

Mais tarde, por volta das 16h30, foi a vez de uma chuva com rajadas de vento assustar os moradores da região. Alguns vídeos enviados por leitores ao LIBERAL mostram pontos de alagamentos, com enxurradas, em Americana e em Santa Bárbara d’Oeste.

Um dos locais afetados foi a Avenida Dr. Antônio Lobo, ao lado do Terminal Metropolitano. A Avenida da Saúde também registrou alguns trechos com alagamentos. Todos esses em Americana. Por sua vez, em Santa Bárbara, a chuva trouxe problemas em ruas do Centro e da Vila Linópolis.

Em alguns bairros, como Terramérica, Parque Universitário, Jardim Ipiranga, todos em Americana, e no Distrito Industrial e no Santa Rita, ambos em Santa Bárbara, moradores registraram queda de granizo.

Ciclone influenciou chuvas no Estado de São Paulo

Um novo ciclone extratropical, com seu centro de atuação na costa do Rio Grande do Sul, é um dos fatores que contribuíram para os temporais na RPT (Região do Polo Têxtil).

O fenômeno se formou nesta sexta (3) e, conforme previsão do Climatempo da última quarta (1), poderia trazer chuva intensa e volumosa, alta incidência de descargas atmosféricas e granizo de grande porte.

Árvore caiu na Rua José Volpato – Foto: Guilherme Ferreira

Avenida São Jerônimo – Foto: Karla Guilhardi

Cobertura destruída no São Vito – Foto: Lucas Oliveira

Estragos também foram registrados no Zanaga, em Americana – Foto: Dora Lima

Embora a projeção indicasse o centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o interior do Paraná como as áreas mais afetadas, o Estado de São Paulo também poderia ser atingido.

A tendência é que neste sábado (4) o sol e o calor voltem com intensidade, sem a presença de chuvas.

Árvore de grande porte cai e atinge motociclista na Avenida São Jerônimo

A chuva forte derrubou uma árvore de grande porte na Avenida São Jerônimo, sentido bairro, no Morada do Sol, em Americana. No momento da queda, uma motociclista passava pelo local e foi atingida.

Árvore caiu na Avenida São Jerônimo – Foto: Defesa Civil de Americana / Divulgação

Ela se levantou sem ferimentos, mas com dores nos braços e nas pernas, por isso foi encaminhada ao Hospital Dr. Waldemar Tebaldi. A PM (Polícia Militar) atendeu à ocorrência e a Defesa Civil foi ao local para fazer a remoção da árvore.

“Eu nunca vi uma árvore desse tamanho cair desse jeito. Uma árvore enorme, muito grande mesmo. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital, mas nada grave”, comentou o chefe da Defesa de Civil de Americana, João Miletta.