Vendas de carros e motos zero têm cenários opostos na região

As vendas de carros zero quilômetro registraram queda de 33% na RPT (Região do Polo Têxtil) no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as de motos tiveram alta de 34%. Os números regionais foram informados ao LIBERAL pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

O emplacamento de automóveis novos caiu pelo quarto ano consecutivo nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, segundo os dados da entidade.

Nos três primeiros meses deste ano, foram emplacados 1.374 veículos, enquanto que no mesmo período de 2021, foram 2.074. O saldo também é menor do que o registrado em 2020 e 2019 – antes da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) – quando foram vendidos 2.284 e 2.616 automóveis, respectivamente.

Já em relação ao mercado de motos, a Região do Polo Têxtil teve alta em comparação ao ano passado. O número de motocicletas vendidas saltou de 890 no primeiro trimestre de 2021 para 1,2 mil no mesmo período deste ano. O volume, ultrapassou, inclusive, o patamar de 2020 e 2021, quando foram emplacadas 1.098 e 994 unidades, respectivamente, nas cinco cidades da RPT.

Presidente da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas), Marcos Fermanian afirma que a tendência é que a demanda por motocicleta continue em alta.

“Os consumidores reconhecem na moto um meio ágil, econômico, com valor acessível e baixo custo de manutenção. E com a escalada dos preços dos combustíveis, essas vantagens ficaram ainda mais em evidência”, diz.

De acordo com ele, a indústria de duas rodas está acelerando o ritmo de produção, mas o forte impacto no processo produtivo devido à pandemia ainda é sentido. Por isso, ressalta Fermanian, ainda existe fila de espera de aproximadamente 30 dias para motocicletas de baixa cilindrada e scooter.

Segundo o presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Luiz Carlos Moraes, os índices melhoraram em março, sobretudo os de produção.

Mas mesmo assim, não foram suficientes para que o primeiro trimestre se aproximasse dos bons resultados do mesmo período do ano passado, quando ainda não havia efeitos da crise global dos semicondutores – hoje o maior gargalo da indústria automobilística e de outros setores que utilizam componentes eletrônicos.

“Além da questão dos semicondutores, tivemos impactos negativos da onda Ômicron nos primeiros dois meses do ano, por seu alto índice de contágio, e um volume de chuvas e alagamentos acima da média, afetando o deslocamento dos clientes e o funcionamento de várias concessionárias”, pontua.