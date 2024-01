Venda de veículos usados registra alta de 6,2% em Americana e região

Municípios comercializaram 110.212 unidades no ano passado, 6.450 a mais do que em 2022

A venda de veículos usados na RPT (Região do Polo Têxtil) aumentou 6,2% em 2023 na comparação com o ano anterior, mostram dados da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores).

Os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia comercializaram, juntos, um total de 110.212 unidades de automóveis e motocicletas durante o período de janeiro a dezembro do ano passado. Esse número representa um acréscimo de 6.450 unidades em relação às 103.762 vendidas em 2022.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Moradora de Americana, a técnica de enfermagem Debora Regina Soares Caumo Marzotti, 40, comprou um veículo Chevrolet Onix usado no ano passado.

Debora optou por um seminovo e se disse bastante satisfeita – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo ela, a escolha por um carro seminovo ocorreu devido à compra de um novo imóvel e à necessidade de liquidar outro, o que exigiu a venda do seu veículo anterior.

“Decidi pelo seminovo devido às minhas condições financeiras e estou bastante satisfeita”, afirmou.

Apenas no último mês de 2023, as cidades da região alcançaram a marca de 10.525 veículos vendidos, superando os 9.773 comercializados no mesmo mês do ano anterior.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O presidente da Fenauto, Enilson Sales, destaca que o relatório da federação reflete um aumento significativo nas vendas de veículos, confirmando as projeções previamente estabelecidas.

Ele ressalta que desde 2015 o mercado tem demonstrado resultados positivos, indicando um crescimento sustentável, como o observado em 2023. Sales demonstra otimismo quanto ao cenário para 2024, acreditando que a tendência positiva continuará.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Na categoria de automóveis, os modelos mais vendidos em dezembro de 2023 na região foram o VW Gol, com 343 unidades comercializadas, seguido pelo Ford Fiesta, com 336 unidades, e o Honda Civic, com 332 unidades.

Entre os comerciais leves, a Fiat Strada liderou as vendas, registrando 129 unidades, seguida pela Montana, com 111, e pela Saveiro, com 99 unidades.