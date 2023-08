Venda de veículos cresce 63% em julho na RPT

Total de automóveis emplacados saltou de 502, no mesmo mês do ano passado, para 823 neste ano

A venda de veículos novos na RPT (Região do Polo Têxtil) cresceu 63% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A alta foi puxada pelos descontos proporcionados pelo programa do governo federal.

De acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), divulgados nesta quarta-feira, ao todo, no mês passado foram emplacados 823 automóveis e comerciais leves nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

O número é 63% maior que a quantidade comercializada em julho de 2022, que teve um total de 502 automóveis e comerciais leves. E representa alta de 21% em relação ao mês de junho deste ano, com 678 veículos emplacados.

Considerando todos os segmentos automotivos, julho registrou 367.192 unidades emplacadas no País, alta de 5,4% sobre junho e de 19,3% sobre julho de 2022. No acumulado do ano, a elevação chegou a quase 15%, totalizando mais de 2,2 milhões de veículos emplacados, dos quais, mais da metade de autos e leves.

“Se avaliarmos apenas o acumulado de automóveis e comerciais leves, veremos que este foi o melhor volume desde 2019, portanto, antes da pandemia, o que mostra a eficiência da medida adotada pelo governo”, analisou Andreta Jr., presidente da Fenabrave.

No programa governamental, que para os automóveis durou um mês, foram concedidos descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil para modelos de até R$ 120 mil. Incentivos para caminhões e ônibus continuam.