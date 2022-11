Venda de imóveis diminui com eleições e juros, já locação cresce mais de 300%

Levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP) aponta que as vendas de casas e apartamentos na região de Campinas caiu 15,61% em outubro na comparação com setembro, enquanto locação aumentou 323,47% no mesmo período.

Os números são resultado de um levantamento feito pelo conselho junto a 65 imobiliárias de 20 municípios, entre eles Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Presidente do Creci regional, José Augusto Viana Neto afirma que quando a pesquisa foi realizada estávamos no auge dos debates políticos para as eleições, o que gerou uma insegurança muito grande para os negócios imobiliários. Aliado a isso, a alta taxa de juros e os salários, que não estão acompanhando o reajuste na mesma medida, fez com que as vendas de imóveis despencassem.

Salários não acompanham reajustes, afirmam especialistas sobre o mercado – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Os bancos também estão criando muitas dificuldades. Muito embora, um bom percentual dos imóveis tenha sido comercializado através de financiamentos da Caixa e dos bancos privados, mais ainda assim com muita restrição”, enfatiza.

Proprietária da Lumes Gestão Imobiliária, em Americana, Kelly Curciol Ferreira afirma que é a natural as vendas caírem até os investidores entenderem como o mercado vai se comportar com a mudança do governo.

Segundo o Creci-SP, a maioria das casas vendidas (57,10%) no período tinha valores de até R$ 450 mil. Eram residências de dois a três dormitórios, com área útil de 51 a 100 metros quadrados. Quanto aos apartamentos, a faixa de preço ficou em torno de R$ 250 mil (53,3%) para imóveis de dois dormitórios e área útil entre 50 e 100 metros quadrados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Do total de propriedades vendidas em outubro, 44,4% estavam situadas na periferia,38,9% nas áreas nobres e 16,7% nas regiões centrais. Com relação às modalidades de venda, 39,1% foram financiadas pela Caixa Econômica Federal, 34,8% por outros bancos, 13% dos negócios foram fechados à vista e 13% parcelados diretamente pelos proprietários.

Sobre a alta de imóveis alugados, o presidente do Creci regional diz que foi constatado que 97% das novas locações foram de propriedades devolvidas pelos locatários anteriores que também não conseguiram pagar o reajuste pleiteado pelos proprietários.

“A pessoa entrega o imóvel, procura por um outro mais barato, geralmente em uma região mais periférica, então tem uma locação nova e o imóvel que ele desocupou será ocupado por uma outra pessoa. Portanto, cada devolução representa duas novas locações, o que explica o aumento”, afirma.

De acordo com Viana, 50% das locações são de até R$ 1,5 mil. “Com esse valor, já começa a sair do baixa renda, mas ainda assim nota-se que são locações de imóveis mais populares”, conclui.