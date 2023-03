Venda de carros usados nos primeiros meses do ano supera 2022 na região

As cinco cidades da RPT comercializaram 15.804 carros e motos durante o primeiro bimestre deste ano

A venda de veículos seminovos e usados na região teve alta de 13,7% no primeiro bimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de ano passado, apesar de o número de unidades comercializadas ter caído em fevereiro com relação a janeiro.

O total de carros e motos vendidos passou de 13.903 para 15.804 nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, de acordo com levantamento da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores). Neste ano, foram comercializados 8.216 veículos em janeiro e 7.588 em fevereiro, uma queda de 7,6%.

Foram vendidos 15.804 veículos na região em janeiro e fevereiro – Foto: Arquivo / Liberal

Economista da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho afirma que o resultado é um sinal da retomada da atividade econômica e consequentemente da geração de renda, com nível de incerteza menor por parte do consumidor, sobretudo após a pandemia de Covid-19.

Outro fator bastante importante, segundo o economista, é a dificuldade que o mercado de carros novos ainda enfrenta para aquisição de equipamentos eletrônicos. “Esses equipamentos demandam muitos insumos e isso tem impedido alguns fabricantes de normalizar a produção, o que consequentemente dificulta a compra de um carro zero quilômetro”, explica.

De acordo com Carvalho, muitos consumidores não podem esperar esse “delay” – do momento da compra até a entrega do carro novo – e acabam recorrendo ao mercado de usados, o que de uma certa forma tem pressionado os preços para cima.

“Normalmente todo começo de ano começa mais fraco para o comércio em geral, por conta dos compromissos com IPTU, IPVA, despesas escolares. Mas, neste ano, percebemos uma atenuação dessa questão, já que os preços dos seminovos e usados estão mais atrativos para os clientes. Se esse movimento de aquecimento da economia persistir durante o ano, esperamos chegar a um patamar de vendas próximo aos 15 milhões registrados em 2021 [nível nacional]”, conclui o presidente da Fenauto, Enilson Sales.