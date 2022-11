‘Vencedor’ na RPT, Bolsonaro tem 11,8 mil votos a menos em 2022

Apesar de ter sido o mais votado na RPT (Região do Polo Têxtil), o presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula (PT) na disputa pela reeleição, viu seu desempenho cair na região em comparação a 2018, com 11.819 votos a menos.

No segundo turno das eleições de 2018, quando enfrentou Fernando Haddad (PT), Bolsonaro foi escolhido por 356.303 eleitores nas cinco cidades da RPT, o equivalente a 72,6% do total dos votos válidos. No último domingo, o presidente teve 344.484 votos, o que corresponde a 61,26% do total.

Bolsonaro foi o mais votado para presidente em Americana e região – Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil

Americana é a cidade onde ele mais perdeu votos, com 5.834 a menos – recebeu 98.605 em 2018 e 92.771 em 2022.

Hortolândia, por outro lado, aparece como o único município em que o número de votos em Bolsonaro aumentou: de 68.606 em 2018 para 69.513 neste ano – uma diferença de 907.

Mesmo assim, houve uma queda proporcional. Bolsonaro, que conseguiu 65,68% dos votos em 2018, conquistou 54,65% no último domingo, em Hortolândia. Vale ressaltar que a quantidade de votos válidos no município subiu de 104.449 em 2018 para 127.205 em 2022.

Curiosamente, trata-se da única cidade da RPT em que o prefeito declarou apoio a Lula. Hortolândia tem o Executivo chefiado por Zezé Gomes (PL), que, apesar de estar no partido de Bolsonaro, optou por fazer campanha para o candidato petista. Ele está no PL desde antes da filiação do presidente.

PREJUÍZOS. Ex-vereador de Americana e apoiador de Bolsonaro, o major Luiz Antonio Crivelari (PL) entende que a pandemia e a crise econômica mundial prejudicaram o desempenho do presidente.

Ele apontou que também houve um crescimento “bem acentuado” no grupo de esquerda. “Eles conseguiram se rearticular. Temos de admitir isso”, disse.

No entanto, Crivelari destaca que a direita ainda predomina em Americana e região, até mesmo pelo fato de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ter vencido a disputa pelo Governo de São Paulo.

“A direita continuará tendo mais força, até pelo reflexo do Estado. São Paulo é um estado que anda praticamente sozinho e puxa o Brasil”, afirmou.

EFEITO HADDAD. Presidente da Câmara de Sumaré e aliado de Lula, o vereador Willian Souza (PT) avalia que o candidato a governador Fernando Haddad (PT) conseguiu alavancar o PT no interior do Estado durante sua campanha e, dessa forma, enfraquecer Bolsonaro.

Ele ressaltou que, apesar da derrota para Tarcísio, Haddad foi o candidato do PT mais votado da história das eleições para governador de São Paulo.

“Haddad priorizou uma discussão, no interior de São Paulo, de como inserir o interior de São Paulo no Governo do Estado. Essa discussão no interior, de trazer Haddad como portador da campanha do Lula, como portador da campanha do PT, fez com que o PT pudesse crescer em todo o nosso interior”, declarou.

Willian também classificou o governo Bolsonaro como “desastroso”, o que, em sua visão, pode ter impactado na piora de seu desempenho.

“Se você pegar por exemplo, em Sumaré, que no governo do Lula teve 12 mil casas do Minha Casa, Minha Vida para a nossa população e que no governo Bolsonaro teve nenhuma do Casa Verde e Amarela, mostra também a comparação de que era melhor dar a Lula essa oportunidade”, comentou.