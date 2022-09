Veja quem são os candidatos a deputado estadual de Americana e região

Conheça o perfil e as propostas de 32 concorrentes ligados à região

Um levantamento do LIBERAL identificou, ao menos, 32 candidatos a deputado estadual ligados às cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). São nomes com atuação em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Na arte abaixo, a reportagem compilou dados disponibilizados pela plataforma Divulgacand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e fez questionamentos diretos aos candidatos, nas últimas semanas, sobre propostas. Nem todos, no entanto, responderam. Caso haja novas respostas, o jornal acrescentará ao conteúdo.

Os 32 candidatos da região se juntam a cerca de 2 mil outros concorrentes que disputam as 81 vagas da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Na região, 20 partidos lançaram candidaturas próprias para o Legislativo paulista. A maior quantidade vem de siglas como o PDT, o PP e o PSC.

A maioria dos nomes é de Americana. São 13 candidatos com atuação na cidade. Em seguida, vêm Santa Bárbara e Sumaré (ambas com sete candidatos cada) e Hortolândia, com cinco concorrentes. Nova Odessa havia lançado um candidato, que desistiu.

Entre os 32 postulantes, a média de idade é de 48 anos. A maioria se identifica como branca (22), se diz casada (20) e com ensino superior completo (20). Vinte deles nasceram em cidades que não são da RPT.

Eleições

As eleições ocorrem no domingo, dia 2 de outubro. Neste ano, os eleitores terão de votar para presidente, governador, um senador, deputado estadual e federal.