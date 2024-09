Veja programação e quem vai se apresentar nos desfiles cívicos de Americana e região

Desfiles cívicos vão movimentar a região neste sábado, 7 de setembro. Em Americana, a programação começa às 8h, com a apresentação da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e o Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, na Avenida Brasil.

Desfile Cívico de 2023, em Americana – Foto: Secom/Arquivo

Nova Odessa começa as atividades no mesmo horário, em novo local. O evento será no trecho da Avenida Brasil situado em frente ao recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças, altura do Parque Fabrício.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a recepção tem início mais cedo, às 7h45, ao som da Corporação Musical União Barbarense. O desfile acontece em frente ao Parque Araçariguama, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, e seguirá até o meio-dia – confira a programação abaixo.

Em Americana, o desfile sairá do CCL (Centro de Cultura e Lazer). Após a apresentação musical, haverá o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e de Americana, às 8h30, seguido pelo cerimonial de abertura

Os 34 grupos participantes – veja lista abaixo – começam a desfilar às 9h, incluindo escolas, entidades, associações e corporações civis e militares.

Ao todo, a avenida estará tomada por 2.337 pessoas, com a presença de seis fanfarras e bandas, 60 automóveis, duas ambulâncias, 31 motocicletas, e 107 bicicletas e triciclos.

Em Nova Odessa, além do novo local, também há outra novidade: a presença da unidade de Nova Odessa do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, inaugurada no ano passado.

O desfile também contará com representantes de creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental 1 da rede municipal de educação, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, bombeiros civis voluntários, Coden Ambiental, Apae(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), SOS/Seano (Serviço de Orientação e Solidariedade/Serviço Educacional do Adolescente de Nova Odessa), escolinhas municipais de esportes, veículos antigos e Clube de Cavaleiros de Nova Odessa.

Grupos inscritos em Americana

Tiro de Guerra 02-045 Americana

19º Batalhão da Polícia Militar do Interior

Gama (Guarda Municipal de Americana)

Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

Delegacia Seccional de Polícia de Americana

Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Municipal

24ª Força Pré-Militar Brasileira

Bombeirinhos Civil

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria de Meio Ambiente

Casa da Criança Manacá

Casa da Criança Curió

Emef Professor Milton Santos

Secretaria de Esportes: Associação Ginástica Rítmica de Americana

Escola Estadual Dr. Heitor Penteado

Escola Estadual Prof.º Alcindo Soares do Nascimento

Escola de Goleiros Camisa 1

Associação Projeto Moura de Judô

Grupo Escoteiro Nambikwara 103º SP

Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros

Americana Bicicross Clube

Associação do Nileec (Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura)

Instituto Jr. Dias

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana (APAE)

Instituto Pernas da Alegria

Projeto ABC (Aprendendo e Brincando em Comunidade)

Creci-SP (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis 2ª Região)

Banda Marcial Escola SENAI Americana

Rotary Club de Americana Ação

Rotaract Club Americana Ação

Associação Doulas Primavera

Associação Anjos da Alegria

Amigos do Flash Back Americana

Projeto Grau Consciente

Programação em Santa Bárbara