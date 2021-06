Veja o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi na RPT

Prefeituras vão manter fornecimento de serviços públicos essenciais; agências bancárias não abrem no feriado

De acordo com a Febraban, as agências bancárias não abrirão nesta quinta - Foto: Reprodução - Google Maps

As prefeituras dos cinco municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) divulgaram o que vai abrir e fechar durante o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (3) e ponto facultativo nesta sexta-feira (4).

Apenas os serviços essenciais serão mantidos em virtude da prorrogação da fase de transição decretada pelo Plano São Paulo em combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias não abrirão nesta quinta-feira por se tratar de um feriado nacional. Segundo a entidade, não haverá expediente nas agências mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data.

Em Americana, os serviços não essenciais prestados pela administração municipal não funcionarão nesta quinta e sexta. Com isso, o paço municipal, os postos de saúde e a biblioteca municipal estarão fechados.

O Parque Ecológico de Americana ficará fechado apenas nesta quinta-feira de feriado. Sexta, sábado e domingo o horário de funcionamento é das 8h às 16h.

Já os cemitérios, os ecopontos, o Jardim Botânico, os prontos-socorros municipais (HM e Zanaga), a Gama (Guarda Municipal de Americana) e a coleta de lixo funcionarão normalmente. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) atende todos os dias pelo telefone.

Em Santa Bárbara d’Oeste, os prontos-socorros, a guarda municipal, a defesa civil e o DAE funcionarão em regime de plantão 24 horas. A coleta de lixo e de recicláveis ocorre normalmente. Parques públicos e ecopontos também funcionam todos os dias.

Os atendimentos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e CEO (Centro de Especialidades de Odontológicas) bem como os agendamentos no paço municipal, nas bibliotecas, espaços culturais e Desenvolve S.Bárbara não ocorrerão nesta quinta e sexta-feira. Os serviços serão retomados na segunda-feira (7).

O expediente das repartições públicas municipais de Sumaré será interrompido no feriado e retomado na segunda-feira. Serão mantidos os serviços essenciais e de emergência, seguindo todas as normas sanitárias e de prevenção.

A coleta de lixo domiciliar, o cemitério e o velório municipais, as unidades de saúde irão funcionar normalmente. Guarda, defesa civil, bombeiros e departamento de trânsito funcionarão em regime de plantão 24h. O transporte coletivo municipal terá funcionamento parcial, com 50% da frota na quinta.

Serviços públicos essenciais realizados pela Prefeitura de Hortolândia também funcionarão normalmente. O paço municipal encerra o expediente na quarta e retoma o atendimento presencial na segunda às 9h. A Guarda Municipal e a Defesa Civil funcionarão normalmente, assim como os ecopontos e a coleta seletiva e de lixo orgânico.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade estarão fechadas e reabrem segunda. Já o Pronto Socorro do Hospital Municipal Mário Covas funcionará 24 horas todos os dias da semana. A população também poderá procurar atendimento nas UPAs-24h (Unidades de Pronto Atendimento).

Em Nova Odessa, atendem normalmente serviços essenciais e/ou de urgência e emergência das áreas de saúde, segurança, trânsito e defesa civil, abastecimento de água e coleta de lixo, entre outros.

O Paço Municipal e demais repartições públicas não essenciais não terão expediente nestes quatro dias. O Ambulatório de Especialidades Médicas, a Farmácia Central e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fecham na quarta e reabrem na segunda. O atendimento no Hospital e Maternidade Municipal Dr Acílio Carreon Garcia, no entanto, segue 24h todos os dias.

A Coden Ambiental, empresa que administra o serviço de água e esgoto também não funcionará no feriadão, mas será mantido o plantão para atendimento aos casos de emergência, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto.