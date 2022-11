Veja dicas para não ter problemas com compras na Black Friday

Tradicional data no comércio ocorre oficialmente nesta sexta-feira; especialista recomenda cautela

Apesar das promoções já aparecerem por todos os lugares há alguns dias, a Black Friday 2022 ocorre, oficialmente, nesta sexta-feira. Importada dos Estados Unidos, em 2010, a data já é considerada um marco importante no calendário do comércio brasileiro.

Além das compras físicas, a Black Friday é muito forte nas vendas pela internet. No entanto, mesmo as oportunidades sendo tentadoras e os descontos, aparentemente, imperdíveis, especialista ouvido pelo LIBERAL recomenda cautela na hora das compras.

Data já é considerada um marco no comércio do País – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“É importante o consumidor ficar bastante atento nesse período quanto às promoções e preços, bem como as especificações do produto. Em muitas promoções existem divergências de marcas das mercadorias e diferenças de preços de uma loja para outra que podem chegar de 20% a 30%, por exemplo. Por isso, a compra deve ser consciente e não por impulso ou emoção”, afirma Willian Ferreira dos Santos, docente do Senac Americana na área de Gestão e Negócios.

O escriturário Bruno de Oliveira Silveira Vieira, de 34 anos, sempre espera o dia oficial da Black Friday para efetuar as compras. Ele tem interesse em utensílios para casa e jogos físicos e digitais. “Verifico [os preços] geralmente nos sites das grandes distribuidoras on-line e uso alguns comparadores de preços. E sempre espero a sexta para decidir ou no máximo, segunda-feira, que é um dia especial para o público do eletrônico”, afirma.

A analista de preços Julia Cabral, de 29 anos, pesquisou por mais de um mês e aproveitou a semana de descontos da Black Friday para comprar uma passagem para fevereiro do ano que vem para Porto Alegre. “Tenho um casamento nesta data e depois de muita pesquisa, fechei a compra nesta semana”.

Segundo o docente do Senac, os consumidores devem preferir sempre as compras à vista, bem como negociar descontos para pagamentos à vista, pois jamais o preço à vista deve ser igual ao preço parcelado.

Em caso de compras parceladas, Santos diz que o consumidor precisa ser cauteloso para não acumular muitas parcelas e, desta forma, comprometer o orçamento financeiro pessoal e familiar.

“Uma opção bem interessante são as compras pelo cartão de crédito para aproveitar os pontos ou bônus que a ferramenta oferece. Porém, é importante ter disciplina para pagar as faturas na data do vencimento e evitar parcelar faturas”.

Cinco dicas para evitar dor de cabeça

– Verifique a credibilidade da loja e se ela possui o selo Black Friday Legal. Clique no link https://bflegal.com.br/mpes para pesquisar.

– Verifique se a empresa cumpre os prazos de entrega dos produtos.

– Fique atento aos produtos que estão em promoção.

– Analise como a loja se comporta com relação às reclamações dos clientes. Importante uma consulta no Reclame Aqui (https://www.reclameaqui.com.br/).

– Pesquise e compare preços antes de efetuar a compra.

Fonte – Willian Ferreira dos Santos, docente do Senac Americana na área de Gestão e Negócios