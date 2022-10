Vândalos destroem botões sonoros em semáforos e causam prejuízos

Apenas seis dos 15 botões sonoros acoplados aos semáforos de Sumaré estão em funcionamento atualmente. Os demais foram danificados por atos de vandalismo. Em Hortolândia, a Secretaria de Mobilidade Urbana diz que são trocadas, por semana, cerca de seis “botoeiras”, também destruídas ou furtadas.

Esse tipo de crime tem prejudicado a travessia de idosos e portadores de deficiência. Isso porque os botões, ao serem acionados, emitem um som que permite que deficientes visuais ou pedestres com algum outro tipo de dificuldade atravessem as ruas com segurança.

Botão sonoro em semáforo da Av. Rebouças, em Sumaré; nove foram quebrados – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em Sumaré, de acordo com a prefeitura, a falta de botoeira prejudica ainda a dinâmica de mobilidade dos pontos onde está instalada, visto que o sinal vermelho fica ativo sem a presença de pedestres.

E não é só a população que fica no prejuízo neste caso. A instalação de uma botoeira pode custar até R$ 2 mil, portanto, o furto ou destruição implica em mais gastos para a prefeitura.

Segundo a administração municipal de Sumaré, a manutenção da botoeira leva cerca de duas horas para ser concluída. Caso haja a necessidade de troca do poste semafórico, são dois dias de trabalho.

Na cidade, os casos de vandalismo envolvendo o sinal sonoro aumentaram 53% nos últimos quatro anos, passando de 26, em 2019, para 40, neste ano.

Em Hortolândia, a prefeitura alerta sobre o aumento de furto e vandalismo nas botoeiras. Para se ter uma ideia, no ano passado, a administração contabilizou 18 manutenções por depredação em botões de acionamento para travessia de pedestres. E, neste ano, são trocadas cerca de seis por semana.

O município afirma que os locais com maior recorrência de danos causados nos conjuntos semafóricos é a região do Jardim Nossa Senhora de Fátima e em toda extensão do Corredor Metropolitano.

O Poder Público pede a colaboração da população para coibir este tipo de crime. Quem presenciar ações de furtos e vandalismo pode denunciar no telefone 153, da Guarda Municipal.

REGIÃO

Ao contrário de Sumaré e Hortolândia, a cidade de Americana diz não enfrentar esse tipo de problema. Atualmente, 45 conjuntos semafóricos possuem botões sonoros e só dois não estão em funcionamento. Os municípios de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa não se manifestaram sobre o assunto.