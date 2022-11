Valor dos votos dos candidatos da RPT na eleição variou de R$ 0,85 a R$ 779

Levantamento do LIBERAL com base na prestação de contas dos concorrentes mostra que campanhas ao Legislativo custaram cerca de R$ 17 milhões

Santinhos foram espalhados pelo chão no primeiro turno - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A prestação de contas de campanha feita ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostra que os 54 candidatos da região que tentaram vaga na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa gastaram, juntos, R$ 17,6 milhões.

Levantamento feito pelo LIBERAL com base nos dados disponíveis na plataforma Divulgacand, da Justiça Eleitoral, revela que o custo do voto variou bastante, de R$ 0,85 a R$ 779. Dentre os que gastaram menos por voto, se destacam o vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Eliel Miranda (PSD), que terminou como suplente de deputado federal com 50.875 votos, e a deputada estadual Ana Perugini (PT), de Hortolândia, reeleita para o terceiro mandato com 79.061 votos.

Se considerado o total gasto por Eliel na campanha eleitoral (R$ 157.399,70) e o número de eleitores que o escolheram nas urnas, cada voto custou R$ 3,09. No caso de Ana Perugini, que declarou ao TSE despesas no valor de R$ 589.599,74, cada voto custou R$ 7,46.

Apesar de ter gasto R$ 3.636.520,55 na campanha eleitoral, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), de Americana, não conseguiu se reeleger. O tucano, que tentava o quinto mandato na Câmara dos Deputados, conquistou 87.502 votos, sendo que cada um deles custou R$ 41,56. Macris ficou como quarto suplente da federação formada por PSDB e Cidadania.

Em nota, o parlamentar afirmou que os gastos da campanha abrangeram os mais de 300 municípios que ele teve atuação, sendo a maior campanha até aqui. “Foram custos utilizados para locação de comitês e de veículos, combustível, material gráfico, fabricação de bandeiras, contratação de pessoas, publicidade virtual e em jornais”.

Em segundo lugar na RPT (Região do Polo Têxtil) com maior montante de gastos aparece o vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos), que tentou vaga como deputado federal, mas acabou como suplente. Na prestação de contas declarada ao TSE, Henrique afirma ter gasto R$ 2.363.593 com doações a outros candidatos do partido, despesas com pessoal, publicidade por meio de materiais impressos e locação de veículos, entre outros. Ele teve 47.056 votos, portanto, cada um custou R$ 50,23.

A ex-vereadora americanense Maria Giovana (PDT) declarou ter gasto na campanha R$ 1.953.587,70 para deputada federal. O montante foi usado para despesas com pessoal, publicidade, impulsionamento de conteúdo, serviços prestados por terceiros.

Mesmo com todo esse investimento, ela recebeu 32.932 votos e ficou de fora da Câmara dos Deputados. Cada voto custou R$ 59,32. “Todos os gastos da nossa campanha foram declarados no TSE e disponíveis para consulta”, afirmou via assessoria.

Ex-prefeito de Santa Bárbara, Denis Andia (MDB) gastou R$ 1.285.624,01 e recebeu 75.082 votos como candidato a deputado federal. Apesar de cada voto ter custado R$ 17,12, ele terminou como suplente.

Candidato a deputado estadual por Americana, Israel Alexandre (PSDB), é o quinto da região com maior volume de gastos para tentar se eleger. As despesas somaram R$ 1.048.796,69. Ele teve 32.658 votos – cada um custou R$ 32,11 – e ficou como suplente.

“Os gastos realizados se concentraram principalmente em comunicação, englobando produção de vídeos, impulsionamento de conteúdo, material gráfico, bandeiras, adesivos, etc. Também há gastos com pessoal e locação e manutenção de dois comitês, um em São Paulo e outro Americana”, informou Israel via assessoria.

Os votos “mais baratos” (R$ 0,85) foram do guarda municipal de Sumaré, GCM Ruizão (PP), que ficou como suplente de deputado estadual. Ele gastou R$ 500 mil na campanha e teve adesão de 587 eleitores. Já os “mais caros” foram da candidata a deputada estadual derrotada, Eliana Pascon (Patriota), em Santa Bárbara. Com despesas de R$ 59.985,18 e apenas 77 votos, cada eleitor “custou” R$ 779,03.

Meios digitais

Dos R$ 17,6 milhões gastos pelos 54 candidatos a deputado estadual e federal, 8,82%, o que corresponde a R$ 1,5 milhão, foram aplicados no impulsionamento de conteúdos no Facebook e no Google.

A ex-vereadora de Americana Maria Giovana (PDT) foi a que mais investiu em mídias digitais com R$ 239.919,16. Em segundo lugar aparece Israel Alexandre (PSDB) com R$ 230 mil e, na sequência, Ricardo Molina (Republicanos) com R$ 229.966,20. Este último concorreu para Assembleia Legislativa e com 52.214 votos, terminou como suplente.