Vacinação da Covid-19 é ampliada para crianças de três e quatro anos na região

Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia anunciaram nesta sexta-feira (19) que começam a vacinar crianças de 3 a 4 anos com comorbidades, a partir deste sábado (20).

O anúncio foi feito após o Governo do Estado de São Paulo liberar as doses para as crianças têm deficiência, que sejam quilombolas e/ou indígenas. A liberação acontece pouco mais de um mês após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovar o uso do imunizante Coronavac em crianças dessa faixa-etária.

A Vigilância Epidemiológica dessas três cidades informaram que as vacinas serão disponibilizadas durante o ‘Dia D’ da Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e multivacinação, realizado neste sábado.

Em Americana, as doses serão aplicadas das 8h às 16h, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros São Domingos, Cariobinha, São Vito, Mário Covas, Jardim Ipiranga, Jardim Boer, Parque das Nações, Vila Mathiensen, Antônio Zanaga e Praia Azul. Durante a semana, a vacina continuará disponível em todas as UBSs, das 8h30 às 15h.

Em Santa Bárbara d’Oeste, para tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou dos responsáveis, com documentos que comprovem o parentesco e comprovante de endereço atualizado no nome dos pais ou dos responsáveis.

As aplicações acontecem das 8h às 13h nas UBS do Laudissi/Romano, Esmeralda, Europa, Regional Zona Sul e Centro de Saúde II.

Assim como os outros dois municípios, Hortolândia também começa a aplicar as doses neste sábado, nas UBSs Amanda I e II, Campos Verdes, Dom Bruno Gamberini, Novo Ângulo, Parque do Horto e Rosolém, das 8h às 16h.

Já a Prefeitura de Sumaré informou que a vacinação contra a Covid-19 tem início previsto para a próxima segunda-feira (22), nas unidades do Bordon, Bandeirantes, Matão, Maria Antônia, Vasconcelos e Centro Integrado de Saúde, em Nova Veneza.

A Prefeitura de Nova Odessa também foi questionada sobre a vacinação, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

Multivacinação

Em Americana, as doses da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação seguem neste sábado e continuarão disponíveis durante a semana. As doses estarão disponíveis em todas as UBSs, das 8h30 às 16h (para as crianças é até 15h).

A vacina contra a pólio é destinada às crianças de um até quatro anos, 11 meses e 29 dias. Já a campanha de multivacinação tem como público-alvo crianças a partir de dois meses de idade até adolescentes com 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Em Santa Bárbara, a vacinação será realizada das 8h às 13h, nas UBSs onde também serão aplicadas as doses contra a Covid-19. Em Hortolândia, a imunização será feita também neste sábado, durante o Dia D, das 8h às 16h.

Já em Sumaré, a vacinação contra poliomielite e doenças da lista da campanha de multivacinação estarão disponíveis em todas as unidades de saúde do município, entre 9h e 15h, com exceção da unidade Virgílio Viel, que não possui sala de vacinas.