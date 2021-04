Vacinação contra o coronavírus segue neste sábado na região

A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) segue neste sábado (24), na RPT (Região do Polo Têxtil). Em Americana, Hortolândia e Sumaré as campanhas municipais de imunização continuam. Santa Bárbara d’Oeste destinou o dia apenas para vacinação contra a gripe e volta a imunizar contra o coronavírus na segunda-feira, assim como Nova Odessa, que não vacina aos fins de semana.

Em Americana, a vacinação da primeira dose para os idosos de 64 anos ou mais estará disponível no ponto de drive thru (vacina dentro do carro) do portal da entrada da cidade, das 8h às 16h30. Para este sábado, não serão disponibilizadas vacinação da segunda dose, informa a prefeitura. Na segunda-feira (26), a vacinação volta a ocorrer em todos pontos da cidade.

Hortolândia também começa a vacinar neste sábado idosos de 64 anos. Serão imunizados os idosos que já receberam a primeira dose, idosos cujo cadastro já foi validado e aqueles cujo cadastro foi validado, mas que perderam o agendamento para a primeira dose.

A vacinação será das 8h às 16h. em seis locais: CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) Remanso Campineiro, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Amanda II, Figueiras, Novo Ângulo e Rosolém, e Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) “João Carlos do Amaral Soares”. Neste sábado não haverá esquema de drive-thru no CCMI.

Em Sumaré, teve início na sexta-feira (23) e continua neste sábado (24) a aplicação da segunda dose da vacinação para os profissionais da saúde. Esse público e a Melhor Idade a partir dos 65 anos deverão procurar o Clube Recreativo ou o Centro Esportivo para a imunização, das 9h às 16 h.

