Vacinação contra gripe é ampliada na região

Com baixa procura, a campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada até o dia 15 de junho por causa da greve dos caminhoneiros. Na RPT (Região do Polo Têxtil), a cobertura é especialmente baixa entre as crianças e grávidas, assim como no Estado. O Ministério da Saúde recomendou a ampliação por causa dos impactos no transporte público e na redução de serviços de saúde.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Podem ser vacinados nos postos municipais de saúde crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, mães com bebês de até 45 dias, professores e pessoas com comorbidades (duas ou mais doenças juntas). A meta é que 90% da população-alvo seja atendida.

Em Nova Odessa, o governo começou a aproveitar eventos públicos para aplicar a vacina.

Na cidade, foram aplicadas 5.284 doses, ou 51,75% da população-alvo. Entre as crianças, apenas 23,44% foram vacinadas. Das grávidas, só 26,45% foram imunizadas.

“ A imunidade das mulheres grávidas normalmente é mais baixa durante a gestação. É muito importante para a saúde delas e dos seus bebês que sejam imunizadas. As crianças de seis meses a quatro anos também devem ser vacinadas pois possuem o sistema imunológico em formação e vivem em constante contato com vírus, principalmente na escolinha”, alertou a enfermeira Paula Mestriner, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura.

Em Americana, a prefeitura diz que a procura aumentou nos últimos dias, mas ainda a considera baixa. Na cidade, 62,3% da população-alvo já foi vacinada. No município houve três casos confirmados de influenza – um de influenza A (H1N1) e dois de influenza A não subtipado.

Em Sumaré, a cobertura está em 56,8%. O menor índice é o de gestantes (29,58%) e de crianças (31,89%). “Devido à dificuldade de locomoção da equipe da Vigilância Epidemiológica e da suspensão das aulas na rede municipal de ensino, a paralisação dos caminhoneiros interrompeu a vacinação de alunos e profissionais da Educação, que era realizada diretamente nas escolas pela Vigilância”, informou a prefeitura.

Em Santa Bárbara, onde a procura também é considerada baixa, 29,37% das crianças e 28,18% das gestantes foram vacinadas. Em Hortolândia, a cobertura alcançava 60% da população-alvo no dia 24.

Em todo País, 66% da população-alvo foi vacinada. No Estado, o alerta especial é para crianças e grávidas, que ainda apresentam cobertura vacinal de 42,6% e 43%, respectivamente, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.

Rede privada vacina qualquer pessoa

Se na rede pública a vacinação é para grupos específicos, na rede privada qualquer um pode se imunizar. No laboratório Pasteur, em Americana, a vacina contra gripe é oferecida por R$ 110.

Segundo a enfermeira Angélica Mella, que aplica as doses, a procura tem sido grande. O laboratório recebeu um novo lote da vacina na semana retrasada, depois que o primeiro acabou. O serviço de vacinação é oferecido no estabelecimento desde o início de 2018.

“O paciente não tendo alergia a ovo, seguindo as restrições da bula, qualquer paciente.” Pessoas com febre também não devem se vacinar. “A procura tá sendo grande desde o começo”, informou Angélica.

A gerente comercial Mirian Assunção informou, nesta quarta-feira, que ainda havia entre 80 e 90 doses disponíveis. De acordo com ela, a pessoa consegue a vacina se procurar diretamente o laboratório, mas a recomendação é fazer um telefonema antes. “A gente pede pra dar uma ligadinha antes mais por questão de comodidade”.