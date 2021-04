Vacinação contra Covid segue durante feriado na região

Americana seguirá com drive-thru, Santa Bárbara terá dois pontos de vacinação e Nova Odessa aplicará as doses em idosos convocados

A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) continua no feriado desta quarta-feira, Dia de Tiradentes, na região. Americana seguirá com drive-thru, Santa Bárbara terá dois pontos de vacinação e Nova Odessa aplicará as doses em idosos convocados. As cidades estão imunizando idosos com 65 anos ou mais.

Em Americana, a campanha segue com a primeira dose aos idosos com 65 anos ou mais, no drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte. O posto funcionará das 8 às 16h30. Amanhã a vacina será oferecida por meio de agendamento no site da Secretaria de Saúde. Americana aplicou, nesta terça-feira, 2.572 doses.

Santa Bárbara segue com a vacinação para idosos com 65 e 66 anos, cadastrados ou não. Idosos com 67 anos ou mais, que não se cadastraram ou ainda não foram convocados, poderão ser vacinados. A primeira será disponibilizada na Emefei Profª Antônia Rosolen, na Vila Sartori, e no Ciep Dom Eduardo Koaik, no Planalto do Sol 2, das 8 às 17 horas.

Para receber a primeira dose, o idoso deve ter em mãos o CPF e comprovante de endereço. Idosos com 67 anos ou mais, que não se cadastraram ou não foram convocados, podem procurar pelas locais para receber a primeira dose. Os demais com 67 anos ou mais, já devidamente cadastrados e convocados, recebem suas doses nos locais e horários agendados.

Mesmo com o feriado, a campanha em Nova Odessa também continua nesta quarta-feira a partir das 8h, no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. Foram convocados mais 50 idosos de 65 anos ou mais da cidade para serem imunizados, além de serem aguardadas 200 pessoas já em processo de imunização para tomarem a segunda dose.

Os idosos com 65 e 66 anos ou mais estão sendo convocados por meio do pré-cadastro realizado exclusivamente no portal da Prefeitura – em www.novaodessa.sp.gov.br.