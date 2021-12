Vacinação contra Covid-19 será paralisada na região durante recesso de fim de ano

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré – vão paralisar a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) neste final de ano.

Aplicação do imunizante será retomada normalmente no início do ano – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em Americana, as vacinas continuarão a ser distribuídas até esta quinta-feira, dia 23, e voltarão a ser aplicadas somente em 3 de janeiro de 2022. Na cidade, para obter o imunizante, é necessário fazer o agendamento.

O Unisal (Centro Salesiano Universitário), um dos pontos de vacinação em Americana, encerrou as aplicações na última terça-feira. A partir desta data, o local deixou de servir para a imunização dos americanenses.

Em Santa Bárbara, a prefeitura confirmou que não haverá vacinação durante o recesso de fim de ano.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que passaram a ser pontos de vacinação na cidade recentemente, e o Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso” irão funcionar até o dia 23 e também retornar as atividades em 3 de janeiro. Não é necessário realizar o agendamento para tomar a vacina no município.

As datas de recesso também vão se repetir em Nova Odessa, de acordo com a Secretaria de Saúde da cidade.

Em Sumaré, haverá pausa entre os dias 24 e 26 de dezembro, retomada da vacinação entre os dias 27 e 30 (das 9h às 16h, exclusivamente no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”), e nova pausa entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, com retorno no dia 3.

Em Hortolândia, o calendário de vacinação será semelhante ao de Sumaré, mas sem vacinação no dia 30 de dezembro.