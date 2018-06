Vacina contra gripe é ampliada na região

As prefeituras de Americana, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré ampliam a partir de segunda-feira (25) a vacinação contra gripe na rede pública para atender crianças de até 9 anos e pessoas a partir dos 50 anos.

Foto: Arquivo / O Liberal

Os outros grupos prioritários, que já vinham sendo imunizados desde o dia 23 de abril, podem continuar a receber as doses gratuitamente em postos de saúde enquanto durarem os estoques. Estes grupos incluem crianças de seis meses a 5 anos incompletos (agora com a vacina estendida a crianças de até 9 anos), idosos a partir dos 60 anos, professores, profissionais da saúde, grávidas, puérperas (mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias), pessoas com doenças crônicas e presos.

A vacinação seria encerrada na sexta-feira, mas foi prorrogada por recomendação do Ministério da Saúde. O órgão orientou que, nos municípios onde ainda houver doses, a imunização continue e seja ampliada aos dois novos grupos.

Em Americana, por exemplo, havia cerca de mil doses disponíveis na quinta, segundo informou a prefeitura. A cobertura vacinal entre as crianças é a menor entre todos os grupos. Só 45,1% dos pequenos de até 5 anos incompletos foram vacinados na cidade. No total, a cobertura está em 67,7%. Os dados foram atualizados na quarta-feira.