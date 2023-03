Vacina bivalente não chega nem a um quarto dos idosos em Americana

Das 32.344 pessoas com 60 anos ou mais aptas a tomar a quinta dose no município, só 7.628 estão imunizadas

Menos de um quarto dos idosos de Americana aptos a tomar a vacina bivalente se imunizou. Isso significa que só 7.628 pessoas com 60 anos ou mais de um total de 32.344 procuraram as unidades de saúde do município para receber a vacina. Portanto, ainda estão sem a proteção 24.716 moradores que se enquadram nesta faixa etária, o que corresponde a 76,4% do público da terceira idade.

A vacina bivalente é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. No entanto, para recebe-la, é necessário ter tomado, no mínimo, a primeira e a segunda dose (independente da marca da vacina) há mais de quatro meses.

A Prefeitura de Americana informou que a baixa adesão se deve à falsa sensação de que a doença já não oferece risco à população. Não há falta de doses, garantiu a administração.

Médica infectologista que atua no Hospital Unimed, em Americana, Ártemis Kílaris atribui o desinteresse da população pela quinta dose, no caso, a bivalente, à diminuição de notícias sobre o assunto, o que faz com que as pessoas acreditem que não está tendo mais casos, o que não é verdade, frisa, e o tabu inventado sobre essa vacina.

Americana informou que baixa adesão se deve à falsa sensação de que a doença já não oferece risco – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Ressalto que a vacina é segura e que as pessoas, principalmente nessa faixa etária [acima de 60 anos], devem se vacinar. A Covid veio para ficar, já demonstrou isso. Portanto, a melhor prevenção é a vacinação”, alerta a médica.

Em Americana, até esta segunda-feira, 7.937 pessoas tomaram a bivalente, sendo 7.628 idosos (o número inclui 488 residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos), cinco imunossuprimidos com idade entre 12 e 17 anos, 78 imunossuprimidos com 18 anos ou mais, 124 funcionários de entidades voltadas para pessoas da terceira idade, 15 gestantes/puérperas, 74 profissionais de saúde, dois portadores de deficiência permanente e 11 acamados assistidos pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar).

A baixa adesão pela quinta dose é também uma realidade nas demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Em Hortolândia, por exemplo, cerca de 35 mil pessoas, entre idosos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, imunossuprimidos e portadores de deficiência, estão aptos a tomar a vacina, mas até o momento, só foram aplicadas 4,8 mil doses. A Secretaria de Saúde do município afirma que a adesão ainda está abaixo do esperado, principalmente entre o público maior de 60 anos.

Em Nova Odessa, foram aplicadas 1.670 doses da bivalente. “A procura poderia ser melhor, pois alguns idosos procuram a unidade atrás da vacina de influenza [da gripe] e não tomam contra a Covid”, comentou Paula Mestriner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município. De acordo come ela, a vacina Pfizer Bivalente está disponível para todos os idosos, imunossuprimidos, gestantes, puérperas e profissionais de Saúde.