Uso de máscara pode acabar com as restrições, diz membro de comitê

José Medina, do Centro de Contingência, afirma que medidas foram necessárias porque nem todos seguem as recomendações

Membro do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado, José Medina defende que o uso de máscaras é melhor forma de colaborar para o fim das restrições impostas pelo governo.

“Você pode acabar com as restrições de atividades se usar a máscara para acabar com a circulação do vírus”, disse o médico nesta segunda-feira (22), em entrevista coletiva.

Fila de profissionais de saúde, todos com máscara, aguardando vacinação na UBS da Vila Gallo, em Americana – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal_13.02.2021

Segundo ele, as medidas tomadas pelo governador João Doria (PSDB) só foram necessárias porque nem todas as pessoas estão seguindo as recomendações sanitárias, o que incluir utilizar máscaras de proteção.

“Quando nem todas as pessoas estão cumprindo exatamente aquilo que precisam com relação a essas medidas sanitárias de restrição da circulação do vírus, o governo precisa colocar restrições na circulação de pessoas”, afirmou.

De acordo com Medina, a máscara impede que o vírus acesse a via aérea superior.

Médico reforça que o acessório restringe a circulação do vírus – Foto: Governo do Estado de São Paulo

“Nós precisamos nos concentrar na restrição da circulação do vírus, que é uma coisa mais simples, que é o uso permanente de máscaras faciais. O vírus não entra por outro lugar, não entra pela pele. Ele só entra pela via área superior”, apontou.

Atualmente, o Estado de São Paulo encontra-se na fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia. Válida até o próximo dia 30, esta etapa restringe, inclusive, atividades consideradas essenciais.

Movimento contrário

Em manifestação realizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último dia 15, em Americana, manifestantes defendiam o não uso da máscara, entre outras pautas.

Aproximadamente metade dos participantes não usava o equipamento de proteção no ato, que ocorreu em frente ao Tiro de Guerra, na Rua Florindo Cibin.