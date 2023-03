Uso de máscara deixa de ser obrigatório nos ônibus

Após reunião do Comitê Científico, o Governo de São Paulo decidiu pela retirada da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção contra a Covid-19 no transporte público de todo o Estado. A medida passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial, que deve ocorrer nesta sexta-feira, e será acompanhada pelas prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil).

De acordo com o Estado, a decisão está alinhada com medida da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para desobrigar o uso do item em portos e aeroportos do País, anunciada nesta semana.

Liberação do uso da proteção vale para todo o Estado de São Paulo – Foto: Arquivo / LIBERAL

No entanto, o uso da proteção ainda é recomendado para pessoas com mais de 65 anos, com imunodeficiência, comorbidades ou com sintomas respiratórios.

Apesar da liberação no transporte, a máscara segue obrigatória nos serviços de saúde de todo o Estado, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O governo destaca que, até ontem, haviam sido aplicadas mais de 129,5 milhões de doses, sendo que 90,7% da população acima de seis meses de idade estava com esquema vacinal contra a Covid-19 completo.