Usina de açúcar é multada em R$ 18 milhões por mortandade de peixes no Rio Piracicaba

A Usina São José S/A Açúcar e Álcool, empresa com sede em Rio das Pedras, foi multada em R$ 18 milhões pelo derramamento de resíduos da cana-de-açúcar com alta carga orgânica, que teria provocado a morte de mais de 235 mil peixes no Rio Piracicaba, em dois episódios neste mês de julho, concluiu a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), em laudo publicado nesta sexta-feira.

Peixes apareceram mortos em trecho do Rio Piracicaba após despejo irregular – Foto: Reprodução

Por nota, a companhia afirmou que identificou a relação direta entre o extravasamento de substância poluente pela usina em dois momentos com registro de mortandade de peixes.

Além disso, o texto afirma que que o valor da multa considera o agravante de omissão sobre “o extravasamento de substância poluidora, o alto volume de peixes mortos e atingimento de área de proteção ambiental”.

Segundo a Cetesb, o primeiro evento ocorreu no dia 7 deste mês, quando mel de cana-de-açúcar foi arrastado para o Ribeirão Tijuco Preto, afluente do Rio Piracicaba. Este mel foi encontrado cristalizado em uma das vistorias na Usina São José.

“O PH do ribeirão, entre 7 e 8 de julho, ficou ácido (passando de 7,4pH para 5,4pH), comportamento característico de quando há presença de resíduos de açúcar em água. Essa alta carga orgânica foi levada para o Rio Piracicaba, reduzindo o nível de oxigenação da água, chegando a zero, e inviabilizando a vida aquática”, trouxe texto emitido pela companhia.

Depois do primeiro evento, a carga orgânica teria sido arrastada pelo curso do rio até a APA (Área de Proteção Ambiental) Tanquã, onde se acumulou e causou um novo episódio com grande mortandade de peixes no dia 15.