Urnas eletrônicas na região são lacradas para eleição de domingo

Os cartórios eleitorais da RPT (Região do Polo Têxtil) lacraram as urnas que serão usadas nas eleições no próximo domingo. Os sistemas já foram testados, de acordo com as determinações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os equipamentos serão levados para as respectivas seções eleitorais na manhã deste sábado e permanecerão sob escolta policial até a votação.

O comandante do CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior), coronel Willians de Cerqueira Leite Martins, diz que a PM (Polícia Militar) atuará integralmente do início ao fim das eleições nas escolas que serão usadas como pontos de votação.

Os equipamentos já foram testados nos cartórios eleitorais da região – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Para o chefe do cartório da Zona Eleitoral 158, de Americana, Márcio Uchida, a expectativa é que a votação ocorra na cidade de maneira tranquila assim como nos anos anteriores.

“As urnas já foram preparadas e estamos fazendo os últimos testes nos equipamentos sobressalentes, caso seja necessário”, destaca Uchida.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nos cartórios de Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa, as equipes vão se dividir para auxiliar no transporte. A previsão é que todas as urnas sejam levadas definitivamente para os pontos de votação entre as 8 e 9h de sábado. Policiais militares serão utilizados nos transportes e permanência da vigilância.

HORÁRIO. O TSE informa que uma das novidades nas Eleições 2022 é a unificação do horário de votação em todo o país. Pela primeira vez, todas as seções eleitorais funcionarão das 8 às 17h do horário de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal.

Ainda conforme o tribunal, com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados para todos os cargos deve iniciar a partir das 17h da hora oficial de Brasília. Importante lembrar que a votação termina às 17h, mas eleitores que ainda estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer o direito ao voto.