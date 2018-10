Urnas apresentam defeito em Nova Odessa e Americana

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Nova Odessa e de Americana registraram defeitos em urnas usadas neste domingo, dia de segundo turno das eleições para o Governo do Estado e Presidente da República.

Em Nova Odessa, uma urna apresentou defeito no Parque Fabrício. O problema foi detectado antes do início da votação e a urna acabou recolhida pelos fiscais da zona 292 a tempo do início da votação. Segundo informações do TRE, o equipamento da seção 41 não ligou quando estava sendo testada pelos mesários. Um fiscal foi acionado e providenciou a troca do equipamento eletrônico antes do início da votação.

Já em Americana, a urna da sessão 185, localizada na Escola Estadual São Vicente de Paulo, no bairro Paraíso, também apresentou defeito. Segundo eleitores, independente das teclas digitadas no equipamento, apenas o número 11 aparecia no visor – número que não corresponde a nenhum candidato. O cartório da 158º zona eleitoral de Americana confirmou o problema e um técnico do TRE foi até o local para resolver o problema.

No primeiro turno, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que 310 urnas apresentaram problemas em todo o país.