Univesp estuda implantar novos cursos na região

Um ano após “chegar” à RPT (Região do Polo Têxtil), a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) planeja a ampliação do número de cursos de graduação oferecidos em seus polos.

Hoje, a instituição conta com engenharia de produção, pedagogia e matemática em Santa Bárbara d’Oeste. Os mesmos cursos, mais o de engenharia de computação, são oferecidos em Americana e Hortolândia. Todos eles na modalidade EAD (Ensino à Distância). Foto: Divulgação

“A gente tem um planejamento para oferta de novos cursos. Não entramos em discussão com as prefeituras ainda, mas a ideia é oferecer a partir do segundo semestre de 2019 cursos na área de administração de empresas e de ciências contábeis”, explica a diretora acadêmica Patrícia Laczynski.

De acordo com a coordenadora, essa ampliação ainda está em fase de planejamento interno e depende de conversas com as prefeituras e parcerias do Estado na manutenção dos polos, onde os alunos realizam os encontros presenciais mensais.

“Como universidade ligada ao governo do Estado, fazemos uma ampla divulgação nos municípios sobre o potencial de se levar cursos superiores gratuitos e de qualidade para as cidades. As prefeituras que tem interesse procuram a Univesp para firmar convênio. Para escolher os cursos levamos em conta a solicitação das prefeituras, porque a gente entende que são elas que sabem melhor quais as demandas de cursos que a cidade tem. Hoje temos cinco cursos de graduação e um de extensão”, explica.

Nos quatro polos da RPT, a Univesp soma hoje 482 alunos. O maior deles, em Americana, tem 144 inscritos. O curso mais procurado em toda a região é o de pedagogia. “A Univesp cresceu muito com novos polos e novas cidades e estamos recebendo um retorno positivo, tanto de alunos quanto das prefeituras. A gente conseguiu ampliar o acesso, no Estado, a cursos de graduação com qualidade e em uma universidade pública e gratuita. Consideramos isso como uma política pública de educação e inclusão social”, concluiu.