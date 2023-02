Univesp abre inscrições para vestibular e região tem 570 vagas

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abre nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular anual de 2023. Na RPT (Região do Polo Têxtil), serão oferecidas 570 vagas para nove cursos, com três eixos básicos.

Americana (150), Santa Bárbara d’Oeste (150), Sumaré (150) e Hortolândia (120) são os municípios da região que receberão vagas em seus polos. Na inscrição, o candidato pode escolher entre letras; matemática e pedagogia; ciência de dados; engenharia de computação e tecnologia da informação, além de administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de março, por meio do site vestibular.univesp.br, mediante o pagamento da taxa de R$ 51,75. Para participar, não há limite de idade, basta ter o ensino médio completo até a data de matrícula. Até o dia 9 de fevereiro, pessoas cadastradas no CadÚnico terão isenção da taxa.

Pessoas que estejam matriculadas no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da EJA (Educação de Jovens e Adultos), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que tenham remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, ou desempregados, podem pleitear a redução de 50% do valor da taxa de inscrição.

A prova será realizada no dia 28 de maio, às 13h, de forma presencial e com questões objetivas, além da redação. Os locais serão divulgados no dia 19 do mesmo mês, enquanto o início das aulas está previsto para julho deste ano.

