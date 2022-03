Univesp abre inscrições para o Vestibular nesta terça-feira

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abre as inscrições para o vestibular 2022 nesta terça-feira (22), a partir das 10h. As inscrições seguem até quinta-feira (24), no site vestibular.univesp.br, com o custo de R$ 45.

São nove cursos disponíveis na universidade: Pedagogia, Letras, Matemática, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e os novos, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Ao todo, serão ofertadas 31.125 vagas, nos três eixos básicos de ingresso, o eixo de Licenciatura, Computação e Negócios e Produção.

A prova, que conta com questões objetivas e redação, acontecerá no dia 22 de maio, às 13h, em locais que serão divulgados posteriormente. O início das aulas está previsto para agosto de 2022.

