UniMetrocamp oferece atendimentos gratuitos em diversas áreas

Atendimento é realizado por profissionais em formação do centro universitário, com supervisão de coordenadores, na sede da instituição - Foto: Divulgação

A UniMetrocamp Wyden oferece atendimentos gratuitos à população nas áreas jurídica, fisioterapia e nutricional. Em 2021, a instituição atendeu 2.700 pessoas e espera expandir os atendimentos neste ano.

O atendimento é realizado por profissionais em formação do centro universitário, com supervisão de coordenadores, na sede da instituição, na Rua Dr. Sales de Oliveira, 1661, na Vila Industrial, em Campinas.

O serviço de apoio jurídico é feito conforme ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 17h30. O atendimento nutricional deve ter agendamento prévio pelo WhatsApp (19) 4501-2781, e ocorre de segunda a sexta-feira das 8h às 13h.

Para se beneficiar do serviço de fisioterapia, é recomendado ter encaminhamento médico e levar exames que o paciente já possuir. O atendimento é prestado para todas as faixas etárias e também para pós-Covid, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde com agendamento prévio pelo mesmo WhatsApp (19) 4501-2781.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco