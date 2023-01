Unimep desativa campus Taquaral e transfere cursos para o Centro

A Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) confirmou a transferência dos cursos do campus Taquaral para a unidade Centro. De acordo com a assessoria, a medida faz parte das iniciativas para a reestruturação e manutenção financeira das instituições metodistas de ensino, após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, ocorrida no início de dezembro de 2022.

Recentemente, o campus em Santa Bárbara d’Oeste foi vendido por R$ 50 milhões. A compradora foi a Fundação Hermínio Ometto, que já oferta cursos de graduação em Araras.

O reitor interino da Unimep, professor Ismael Forte Valentin, informou que há 58 anos a história da universidade começou a ser escrita com a oferta dos primeiros cursos, conhecidos como ECA (Economia, Contabilidade e Administração).

Campus Taquaral foi desativado pela Unimep – Foto: Facebook / Reprodução

“Com a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial das instituições pertencentes à Educação Metodista, entre as quais a Unimep, faz-se necessário buscar recursos para pagamentos dos credores conforme consta no plano”, enfatiza.

Segundo ele, também estão sendo revisados o portfólio de cursos, equacionamento da folha de pagamento e encerramento de atividades em unidades e campi, com a transferência das operações para espaços existentes e possíveis de serem compartilhados.

“Nesse contexto, a equipe diretiva da Unimep e representantes da mantenedora entenderam ser necessária a desativação do campus Taquaral, com a transferência dos cursos para o Campus Centro”, explica.

CAMPUS CENTRO

A Unimep informa ainda que as salas de aula e outras áreas do Campus Centro passam por reestruturação para acomodar plenamente alunos e docentes na realização de aulas teóricas e práticas.