Unimed lança loja virtual para comercializar plano

A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana lançou nesta semana uma loja virtual para venda de planos de saúde. A plataforma www.unimedsa.com.br/lojavirtual foi desenvolvida para oferecer dinamismo, praticidade e personalização e faz parte das ações de transformação digital, presentes no modelo de negócios da cooperativa.

Foto: Divulgação

A iniciativa é novidade na área de atuação da cooperativa, que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. “Nosso objetivo é tornar o processo de compra mais rápido e dinâmico”, destaca Patricia Candian, gerente de Relacionamento, Marketing e Negócios da Unimed.

Pela loja virtual o cliente não precisa se deslocar até o ponto de venda, explicar o que precisa e imprimir documentos. Tudo é feito online. “A iniciativa faz parte do projeto de transformação digital da nossa Unimed, que deseja facilitar o contato com seus clientes e sabe que hoje em dia as pessoas buscam por soluções que estejam na palma de suas mãos”, completa Patricia.

Segundo a gerente, a vantagem para os consumidores é a praticidade e a autonomia para escolherem o plano que melhor se adapte às suas necessidades. “Eles já podiam autorizar exames, escolher o médico para atendimento e agora também podem comprar um plano de saúde, tudo online e sem perder tempo”, ressalta, destacando que o processo de compra é seguro e 100% digital.

“Com o e-commerce é possível escolher o plano que melhor se adapte à necessidade de cada um. O cliente pode optar por planos individuais ou familiares, definir o tipo de internação, anexar a documentação e finalizar a compra, tudo online. Nosso objetivo é facilitar a compra e estar cada vez mais próximos de nossos beneficiários”, completa Patricia.

Inicialmente, estão disponíveis para contratação pelo e-commerce os planos Maxi, Participativo, Pleno e VIP, nas modalidades individual ou familiar e, em breve, a expectativa é estender a venda para planos empresariais. Em caso de dúvidas sobre a contratação, é possível contatar o SAC pelo telefone 0800-175-859 ou pelo e-mail sac@unimedsa.com.br.