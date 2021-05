Umidade relativa do ar cai e cidades da região entram em estado de atenção

Defesa Civil de Sumaré emitiu alerta após nível de umidade ficar abaixo de 30% - Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

A Umidade Relativa do ar caiu a níveis abaixo dos 30% nesta quarta-feira (19) em duas cidades da região, e as Defesas Civis emitiram alertas. Em Sumaré, o índice chegou a 25% no final da tarde. A cidade de Campinas registrou umidade em 28,9% às 14h.

Apesar de não ter chegado ao nível de atenção, Americana registrou umidade do ar em 34,2% às 16h desta quarta, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). O recomendado é que a Umidade Relativa do Ar fique acima de 40%.

O período do outono/inverno é marcado por temperaturas mais baixas e queda na umidade do ar. Essas condições representam riscos para a saúde da população, principalmente entre quem sofre de problemas respiratórios.

Dores de cabeça, rinites alérgicas, congestionamento e sangramento nasal, garganta seca, sensação de areia nos olhos e ressecamento da pele são alguns sintomas associados a essas condições atmosféricas.

A Defesa Civil e a Secretaria de Saúde de Sumaré elaboraram uma lista de cuidados para amenizar os transtornos do tempo seco.

Cuidados pessoais:

Lave as mãos com frequência e evite levá-las à boca, nariz e olhos (precaução que também ajuda a evitar a contaminação por Covid-19);

Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água mesmo sem sentir sede. Uma boa dica é manter uma garrafinha de água sempre ao alcance. E fique atento à hidratação de crianças, idosos e pessoas enfermas;

Na hora do lanche ou da sobremesa, prefira frutas ricas em líquidos. Melancia, melão e laranja são bons exemplos;

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evite a prática de exercícios físicos entre 10 e 16h;

Use produtos específicos para a hidratação da pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Óculos escuros e chapéus também ajudam a se proteger do sol.

Cuidados com o ambiente:

Mantenha os quartos umidificados, com o uso de vaporizadores ou colocando bacias e toalhas molhadas no ambiente;

Evite a permanência em locais fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

Casa limpa e arejada é sinônimo de saúde. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis, cortinas e carpetes;

Procure não utilizar vassouras para não levantar o pó. Prefira aspiradores ou panos úmidos;

Ligue os ventiladores de teto para cima. Ligados para baixo, levantam poeira que se mistura no ar que você respira;

Não queime lixo nem provoque queimadas. É crime e prejudica a saúde de todos!

Santa Bárbara intensifica monitoramento na Operação Estiagem

A Operação Estiagem foi intensificada em Santa Bárbara d’Oeste, realizada pela Defesa Civil, diversas secretarias e o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A Defesa Civil realiza o monitoramento de focos de incêndio por meio de imagens de satélite do Sistema de Monitoramento de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também vistorias preventivas dos agentes em áreas de risco de queimadas.

Durante a Operação, que é realizada entre 1º de maio e 30 de setembro, a Defesa Civil também emitirá alertas sobre a umidade relativa do ar e quando os termômetros marcarem abaixo de 13°.

Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi explicou que esta época do ano é marcada principalmente por queimadas em áreas de vegetação, baixa umidade relativa do ar, quedas bruscas de temperatura e baixa vazão dos mananciais. A expectativa, segundo ele, é que a Operação deste ano registre menos queimadas em relação ao ano passado.

“A partir de maio começa a época de estiagem e agosto geralmente é o mês mais crítico. Mas como não há previsão de eventos climáticos, como o El Niño, que possam intensificar o período de seca, esperamos que a Operação siga dentro da normalidade”, explicou o secretário.

Em 2020, de maio a setembro, foram 268 focos de queimadas durante a Operação Estiagem no município. Em Santa Bárbara, a Lei 2.492 de 2.000 proíbe provocar incêndios intencionais para preparar terreno ou limpeza de mato e lixo orgânico com multa nos valores de R$ 3.814,93 (limpeza em terreno/vegetação) e R$ 345,60 (limpeza em lixo/ detritos).

Em caso de incêndios, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou Defesa Civil pelo telefone de emergência 199.

Para situações de incêndio criminoso, a recomendação é procurar o Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. Os telefones funcionam em plantão 24 horas.