Uma aposta de Americana e duas de Hortolândia faturam R$ 45 mil cada na Mega-Sena

Sorteio foi realizado na noite do último sábado; ganhadores da região fizeram apostas simples

Uma aposta de Americana e duas de Hortolândia faturaram R$ 45.794,77 cada ao acertarem os cinco números da Mega-Sena em sorteio realizado na noite do último sábado (1º), no concurso 2.731. Ninguém acertou as seis dezenas, e o valor acumulou em R$ 95 milhões. Os números sorteados foram: 04-12-32-45-49-58.

Os três ganhadores da RPT (Região do Polo Têxtil) fizeram apostas simples. O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (4).

Ganhadores da quadra na região

Americana

Dez apostas faturaram R$ 915,08 – em jogo simples com seis números.

Santa Bárbara d’Oeste

Nove apostas simples faturaram R$ 915,08 cada e um bolão com seis cotas faturou o mesmo valor, que será dividido entre os cotistas.

Nova Odessa

Uma aposta simples ganhou R$ 915,08 e um bolão com oito cotas faturou o mesmo valor.

Sumaré

Oito apostas ganharam R$ 915,08 cada.

Hortolândia

Um bolão com sete números e 14 cotistas faturou R$ 2.745,12, um outro bolão com oito números e 26 cotistas levou R$ 5.490,42 e três apostas simples ganharam R$ 915,08 cada.