Um poste é atingido por carro a cada 31 horas

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou uma colisão entre veículo e postes de energia a cada 31 horas e meia nos quatro primeiros meses deste ano. A estatística é da CPFL Paulista, concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica na região. Segundo a empresa, entre janeiro e abril, foram 91 ocorrências deste tipo.

Sumaré, com 43 acidentes, lidera o ranking na região. O município é seguido por Hortolândia (24), Santa Bárbara d’Oeste (10), Americana (8) e Nova Odessa (6).

A cidade é, inclusive, a segunda colocada no número de ocorrências em toda a área de concessão da CPFL, que abrange 234 municípios. No primeiro quadrimestre deste ano, só Campinas (91) teve mais casos.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Segundo a assessoria de imprensa da CPFL, considerando apenas os registros de janeiro a dezembro de 2017, as estatísticas apuradas pela área operacional da distribuidora mostram crescimento de 5% no número de acidentes na comparação com 2016. Nas 234 cidades atendidas, foram 2.251 colisões contra postes nesse período, contra 2.140 em 2016. Vale destacar ainda que, apenas nos quatro primeiros meses de 2018, já foram contabilizadas 709 ocorrências, uma média de 6 acidentes por dia.

“A quantidade de ocorrências de colisão com postes é um reflexo da alta imprudência nas vias. A intenção da CPFL Paulista é alertar a população, não somente para os danos à rede elétrica, mas também quanto à segurança da própria vida e a de terceiros”, ressalta o gerente de Saúde e Segurança da CPFL, Marcos Victor Lopes.

Além de riscos para os ocupantes dos veículos, os acidentes também afetam toda a população de forma geral. Em função deste tipo de infração, 506,4 mil clientes na área de concessão ficaram sem energia durante 4,7 mil horas em 2017, uma média de 6h14 por ocorrência.

A empresa recomenda que, em caso de acidente com poste, se houver queda de cabos, o motorista deve ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento por parte das equipes da empresa.