Um ano do 8/1: ao menos 11 moradores da região aguardam julgamento

Ao menos 11 moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) ainda aguardam julgamento por conta dos atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

O episódio, que completa um ano nesta segunda-feira, já causou a condenação de uma moradora de Americana e a exoneração do americanense Marco Edson Gonçalves Dias, então ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Ataques às sedes dos Três Poderes ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023 – Foto: Marcelo Camargo/ABr

A moradora condenada é Edineia Paes da Silva dos Santos, uma faxineira de 38 anos. Em outubro, o STF (Supremo Tribunal Federal) fixou pena de 16 anos e 6 meses de prisão para ela, que segue em liberdade.

O Supremo também determinou que a faxineira pague uma multa de R$ 44 mil e uma parte de uma indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 30 milhões, valor que será dividido entre todos os condenados.

Segundo a defesa, Edineia não participou de qualquer ato de vandalismo e foi detida no lado de fora do Palácio do Planalto.

Por sua vez, Gonçalves Dias pediu exoneração em abril, horas após a divulgação de imagens que mostram que ele estava no Palácio do Planalto durante a invasão às sedes dos três Poderes.

Captadas por câmeras de segurança, as filmagens foram expostas pela CNN Brasil e sugerem que o americanense, em determinado momento, indicou a saída de emergência para golpistas.

Em entrevista à TV Globo, Dias disse ter chegado ao local depois de os extremistas já terem rompido o bloqueio da PM (Polícia Militar) e invadido o Palácio do Planalto. Ele afirmou que estava encaminhando as pessoas para o andar onde seriam presas.

Além de Edineia, o LIBERAL identificou outros 11 moradores da região que foram presos em 8 de janeiro. Todos estão em liberdade atualmente.

De Americana, também há Maria Aparecida Medule, de 52 anos, inspetora de alunos da rede municipal de ensino; Arlindo Santarosa, 59; Arioldo Rodrigues Júnior, 60; o jardineiro Izaias Roberto da Silva, 54; e o comerciante Harlei Marcos Cittadino, 51.

Outros quatro são de Sumaré: o operador de máquina Davi Emanuel Pereira Domiciano, 42; o autônomo Givair Batista Souza, 50; Clovis Pierotti de Oliveira, 55; e o comerciante Carlos Alberto da Silva Nascimento, 38.

A lista ainda inclui o motorista de transporte por aplicativo Dirceu Ribeiro da Assunsão, 55; e Haroldo Wilson Roder, 58.

Advogado cita falta de provas e lamenta tornozeleira

Advogado de Clovis, Nilton Cezar Rios afirma que não há provas contra seu cliente. A defesa também lamenta o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

“[Clovis] Está sofrendo psicologicamente, desempregado, pois com monitoramento dificulta ser contratado por empresas ou outros meios, já se fazendo um ano no dia 8 de janeiro de 2024”, aponta.

O advogado também critica a denúncia feita contra Clovis e destaca que o processo não deveria ser conduzido pelo STF.

“Não nos conformamos com a imputação feita ao nosso cliente, pois ele jamais esteve na Praça dos Três Poderes e jamais depredou patrimônio público. Confiamos na sua absolvição. Acredito que não é competência do STF para instruir e julgar os fatos do dia 8 de janeiro daquele ano. O certo é a decisão de instrução e julgamento ser formalizada por juiz singular, conforme os termos constitucionais.”

As demais defesas não foram encontradas pela reportagem ou optaram por não se manifestar.