Tudo o que você precisa saber na hora de votar

O LIBERAL traz neste domingo de eleições um guia sobre o que pode e o que não pode para o eleitor votar.

São assuntos que vão desde tópicos como quais documentos levar a novidades como a proibição de uso de celular nas cabines ou a possibilidade de justificar por meio do aplicativo digital do título de eleitor. Confira.

QUEM PRECISA VOTAR?

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos.

QUAL É O HORÁRIO DE VOTAÇÃO?

Os eleitores podem votar neste domingo, das 8h às 17h.

ONDE VOU VOTAR?

Todo eleitor vota em uma seção eleitoral, que é indicada no título de eleitor. Para saber o local de votação, você pode fazer uma consulta ao site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que é o tse.jus.br. O LIBERAL também publicou em seu site (liberal.com.br) a lista das seções e respectivos locais de votação em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

QUE DOCUMENTOS LEVAR?

Para votar, a pessoa deve apresentar um documento oficial com foto. São aceitos os seguintes documentos: e-Título (título de eleitor digital); carteira de identidade; passaporte; carteira de categoria profissional reconhecida por lei; certificado de reservista; carteira de trabalho; CNH. Não é necessário levar o título de eleitor.

POSSO LEVAR CELULAR NA CABINE?

Neste ano, está proibido usar aparelhos eletrônicos na cabine de votação. Os celulares deverão ficar com os mesários no momento em que o eleitor vota. De acordo com o TSE, é proibida a utilização de qualquer aparelho que possa comprometer o sigilo do voto, entre eles tablets, rádio comunicadores e câmeras.

POSSO LEVAR UMA COLA?

Sim, é algo recomendado. Não há problema caso os eleitores queiram anotar em um papel os números dos candidatos em que pretende votar.

QUAL É A ORDEM DA VOTAÇÃO NA URNA?

Este ano, o voto é para os seguintes cargos e nesta ordem: deputado federal (com quatro dígitos); deputado estadual (com cinco dígitos); senador (com três dígitos); governador (com dois dígitos); e, por último, presidente da República (com dois dígitos).

PODE VOTAR DE BERMUDA, REGATA E CHINELO?

Sim. O TSE não proíbe a utilização de nenhum desses itens. Inclusive, é permitido votar com a camisa da Seleção Brasileira de Futebol ou com a camisa de um candidato ou partido de preferência.

NÃO CADASTREI A BIOMETRIA. POSSO VOTAR?

Quem está com o cadastro eleitoral regular, mesmo que não tenha coletado os dados biométricos, poderá votar normalmente nas Eleições 2022.

POSSO PORTAR UMA ARMA NA HORA DE VOTAR?

Não. Uma resolução do TSE passou a proibir que pessoas portando armas de fogo – sejam elas civis ou integrantes das forças de segurança que não estejam em serviço junto à Justiça Eleitoral – se aproximem a menos de 100 metros das seções eleitorais. A exceção é apenas para quando agentes de segurança (em atividade geral de policiamento no dia das eleições) forem votar. Também estão proibidos o transporte e a posse de armas pelos CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores) na véspera, no dia e no pós-eleição.

COMO JUSTIFICAR?

Se, no dia da eleição, você estiver fora de seu município de votação, deve justificar a ausência às urnas. Lembre-se que isso deve ser feito para todos os turnos a que você não comparecer. A justificativa feita no dia da eleição precisa ocorrer no horário da votação e pode ser solicitada por meio do aplicativo e-Título, ou, excepcionalmente, com a entrega do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) nos locais de votação. O formulário pode ser baixado inclusive no site do TSE. Caso o eleitor não consiga justificar o voto no dia da eleição, ainda é possível justificar em até 60 dias após cada turno da votação.

PODE TER CAMPANHA NO DIA DA ELEIÇÃO?

A Justiça Eleitoral permite a manifestação individual e silenciosa do eleitor no dia da votação para partidos, coligação ou candidato. Isso quer dizer que é permitido o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. Mas fique atento, porque é proibida a propaganda eleitoral, como pedido de voto pelos candidatos, partidos ou coligações, distribuição de panfletos (conhecidos por santinhos) e outros materiais, abordagem ou mesmo aglomeração de simpatizantes.

HÁ LEI SECA EM SÃO PAULO?

Não. Cada estado tem competência para proibir ou não a venda de bebida alcoólica no dia da eleição. São Paulo não é um deles.

DIA DE ELEIÇÃO É FERIADO?

Não. Atividades como o comércio, bares e restaurantes podem funcionar normalmente.

QUANDO SAEM OS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES?

Não há um horário definido, mas os votos devem começar a ser contabilizados a partir das 17h, quando se encerra a votação.

COMO ACOMPANHAR OS RESULTADOS OFICIAIS?

Você pode verificar no site do TSE (tse.jus.br) ou acompanhar em veículos de imprensa, como o LIBERAL, que se baseiam nos dados oficiais da Justiça Eleitoral.