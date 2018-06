Troco de pedágio pode ser doado ao Instituto Ayrton Sena

O Grupo CCR, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, e com apoio do Governo do Estado por meio da ARTESP, concluiu a instalação dos botões de doação do Programa “Aperte para Educar”, em todas as cabines de cobrança manual das praças de pedágio da CCR AutoBAn. A iniciativa permitirá que motoristas, que trafegam pelas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, possam doar os centavos do troco para ações e projetos de educação promovidos pela instituição filantrópica.

Foto: Clovis Ferreira/Digna Imagem

Todas as doações precisam ser feitas voluntariamente pelos motoristas e, para contribuir, é preciso apertar o botão instalado em uma das 113 cabines do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. O valor para a doação varia entre R$ 0,10 e R$ 0,40 e será encaminhado diretamente para o Instituto Ayrton Senna, que ficará responsável pela gestão e manejo dos projetos indicados. A expectativa é que o projeto continue sua expansão para todas as concessionárias do Grupo CCR. Mais informações sobre o Programa podem ser obtidas no site www.aperteparaeducar.com.br.

“Ao longo de sua trajetória, o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, tem apoiado uma série de projetos de estímulo à educação, esporte, saúde e cidadania em todas as regiões em que atua em todo o País. Neste longo histórico, o Aperte para Educar é mais uma iniciativa que reforça o nosso compromisso em colaborar com esses valores. Em parceria com o Instituto Ayrton Senna, acreditamos que ações como esta fazem a diferença na nossa sociedade e promovem o engajamento de todos”, afirmou Renato Vale, presidente do Grupo CCR.

Antes de entrar em pleno funcionamento, o programa passou por fase piloto, operando em regime parcial em apenas uma cabine na praça da Rodovia Castello-Branco (SP-280), na Região Metropolitana de São Paulo.

Após a implementação total da ação na CCR ViaOeste, o “Aperte para Educar”, cumpre uma nova etapa, ampliando as operações para todas as praças de pedágio com cobrança manual da CCR AutoBAn.

Com informações da assessoria de imprensa.