Trio suspeito de roubar R$ 18 mil em celulares é preso pela Força Tática

Celulares, arma de brinquedo e acessórios foram apreendidos - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Três homens suspeitos de roubar uma loja de celular, na Vila Santa Catarina, em Americana, na tarde desta terça-feira (5) foram presos por policiais militares da Força Tática minutos após o roubo. Eles foram abordados na Avenida Ampélio Gazzetta, em Nova Odessa. Com eles, os PMs localizaram cerca de R$ 700 em dinheiro, dez celulares e acessórios, avaliados em R$ 18 mil. Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde foram autuados em flagrante sob acusação de roubo. Os materiais apreendidos e a quantia em dinheiro foram devolvidos às vítimas.

O sargento Soares, da Força Tática, disse que o trio teria usado uma réplica de pistola para coagirem os dois irmãos, que são proprietários do estabelecimento localizado na Rua Dom Bosco. “Eles renderam as vítimas e fugiram levando os aparelhos. Após a fuga dos suspeitos, as vítimas entraram em contato com a PM e informaram as características. O carro usado por eles foi localizado já em Nova Odessa”, relatou o policial.

De acordo com a PM, dois suspeitos residem em Nova Odessa e o motorista do veículo utilizado na fuga, um Monza, em Franco da Rocha. “Eles não tinham antecedentes criminais”, completou o sargento. Todos foram autuados em flagrante e permaneceram detidos até serem apresentados às audiências de custódia.