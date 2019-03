Trio rende pedreiro e rouba carro na Estrada da Balsa

Um pedreiro de 48 anos teve seu veículo roubado na noite desta quarta-feira (27) por três indivíduos na Estrada da Balsa, na região da divisa entre Americana e Limeira.

Foto: Google Maps

O homem, morador de Americana, se dirigia ao município vizinho em um Ford Fiesta, por volta das 20h30, quando foi fechado por um VW/GOL, de cor preta, com três indivíduos dentro. Os passageiros desceram e um deles, armado, ordenou que a vítima descesse do veículo, coloca-se as mãos na cabeça, e olhasse para o mato.

Eles entraram no Ford Fiesta e fugiram rumo a Limeira. No interior do veículo do pedreiro, havia uma serra elétrica.

Ele relatou na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana que um dos indivíduos era pardo, gordo, aparentava ter 20 anos e usava uma blusa de moletom azul com toca, e também calça jeans. Já o outro era magro, aparentando ter 16 anos, trajava camiseta preta e boné com desenho de um touro.