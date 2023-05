Três são presos após roubarem Fiorino carregada; carga foi recuperada

Três homens, de 33, 34 e 43 anos, foram presos nesta quinta-feira (25), após roubarem uma Fiat Fiorino, em Hortolândia, carregada com 365 cigarros, 78 isqueiro e 168 lâminas de barbear. Após o crime, os ladrões fugiram para Sumaré, mas acabaram detidos, pois o carro e a carga possuíam rastreamento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 10h, o trio abordou o motorista em Hortolândia e depois fugiu com a Fiorino carregada. Um dos criminosos estava com uma réplica de arma.

A PM foi acionada e informada sobre a localização do veículo, que apontava para a Estrada Furlan, em Hortolândia. Ao chegarem no local, os militares constataram que o carro estava abandonado e a mercadoria foi levada.

Na sequência, a empresa de segurança passou os dados sobre a localização da carga, uma vez que os produtos também possuíam rastreadores. Uma outra equipe da PM foi ao local, que fica na Rua Treze, no Recanto das Árvores, agora em Sumaré, e encontrou os três assaltantes. Eles foram reconhecidos pela vítima e uma réplica de arma, utilizada no roubo, foi apreendida.

O caso foi apresentado no 5° DP (Distrito Policial), e os três ficaram presos em flagrante por roubo. Toda a mercadoria foi recuperada e devolvida ao proprietário.