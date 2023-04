Três são presos após confusão e disparos de arma de fogo em bar de Santa Bárbara

Antes de ser abordado, dupla arremessou arma para fora do veículo, mas foram pegos pela Gama - Foto: Divulgação - Gama

Após uma confusão generalizada e disparos de arma de fogo, ocorridos na madrugada desta segunda-feira (24), em um bar na Avenida São Paulo, na Cidade Nova II, em Santa Bárbara d’Oeste, um homem ficou gravemente ferido e outros três foram presos. Um dos detidos também foi atingido, mas com menor gravidade.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a confusão teria acontecido por volta de 2h, quando um homem de 25 anos, que estava no bar Bendito Tchay, deixou o local, foi até o seu veículo, um Ford Ecosport, pegou uma arma e efetuou vários disparos que atingiram duas pessoas.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e, ao chegar no local, efetuou disparos de bala de borracha para dispersar a multidão, momento em que encontrou o autor dos disparos caído ao chão, após ter sido agredido.

Os patrulheiros também foram informados de que uma das vítimas baleadas foi socorrida por populares ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, e a outra havia deixado o local em um Chevrolet Astra, na cor prata.

Na sequência, a GCM notificou a Gama (Guarda Municipal de Americana), às 2h45, de que dois suspeitos de envolvimento na confusão teriam fugido na direção de Americana.

Os patrulheiros fizeram buscas e encontraram o carro com os dois na Praia Azul. Houve um breve acompanhamento ao veículo e um dos ocupantes jogou uma arma pela janela.

Na sequência, o veículo foi abordado e os guardas notaram que um dos ocupantes estava ferido no braço esquerdo.

Questionados, eles contaram que momentos antes estavam em uma festa em Santa Bárbara e houve uma confusão generalizada com muitas pessoas correndo e disparos de arma de fogo. Disseram também que saíram do local correndo, deixaram alguns amigos na Cidade Jardim, em Americana, e depois seguiram para a Praia Azul.

Sobre o ferimento, o jovem de 23 anos relatou que no momento da confusão não conseguiu identificar quem o teria atingido. A respeito da arma dispensada anteriormente, os dois afirmaram desconhecer a origem ou propriedade.

Após receber atendimento médico no Hospital Municipal de Americana, o jovem e o homem de 31 anos foram levados à delegacia de Americana, onde foram autuados em flagrante por porte de arma de fogo.

Já o autor dos disparos, que foi encontrado caído no local, foi socorrido ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, onde passou por atendimento médico, e foi preso em seguida, acusado de tentativa de homicídio.

A vítima, que foi socorrida em estado grave ao HM, passou por uma cirurgia e, segundo consta no registro da Polícia Civil, encontra-se estável.

Boletins de ocorrência foram registrados nos plantões policiais de Americana e Santa Bárbara.

Ao LIBERAL, o responsável pelo bar explicou que os envolvidos na briga estavam no seu estabelecimento, entretanto, afirmou que toda a confusão aconteceu a mais de 100 metros do local, no cruzamento com a Rua Limeira.

Ele disse também que foi a sua própria equipe de segurança que acionou os guardas municipais, com o intuito de garantir a proteção dos envolvidos e também dos seus funcionários e clientes. O local conta com revista e monitoramento por câmeras.