Três delegacias da região têm obras entregues pelo Estado

As reformas nas delegacias de Sumaré, Monte Mor e na Seccional de Americana foram entregues pelo governo estadual na manhã desta quarta-feira.

Durante solenidade que começou em Monte Mor e depois continuou em Sumaré, o secretário de Segurança Pública do Estado, general João Camilo Pires de Campos, destacou que, além das obras, foram realizados nos últimos quatro anos investimentos também em aquisições de 12,6 mil viaturas e 109 mil armas para as polícias Civil e Militar.

A Delegacia de Polícia Civil de Sumaré e o 1º Distrito Policial, que ficam no mesmo prédio, no Centro, receberam nova fachada e a entrada, que ficava na Rua José Maria Barroca, mudou para a lateral, na Rua Máximo Biondo.

Trabalhos na delegacia de Sumaré duraram nove meses, segundo delegado titular – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O delegado titular de Sumaré, Marcelo Moreschi Ribeiro, diz que a unidade passou a contar com salas reservadas para a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e advogados. “Foi um trabalho árduo de nove meses. A reforma foi realizada sem a interrupção do atendimento ao público e registros de ocorrências”, afirmou Moreschi.

O advogado Jelres Rodrigues de Freitas, que é cadeirante, relata que o prédio tem a preocupação com a acessibilidade. “Vai ser uma delegacia exemplo para o Estado de São Paulo, com pisos táteis, além identificação em braile, para a demanda de pessoas com deficiência”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O defensor lembrou que no passado teve dificuldades para o exercício de sua profissão, pois precisou ser atendido na calçada, devido à impossibilidade de entrar em uma delegacia da região.

DESPEDIDA. Em tom de despedida, devido ao término do mandato do governador Rodrigo Garcia (PSDB), o secretário de Segurança Pública, que morou e estudou em Monte Mor, afirmou que deixa o cargo com a sensação de dever cumprido. “Desejamos que a próxima gestão faça um bom trabalho e continue com os trabalhos que implantamos”, destacou.

Segundo ele, um dos destaques foi a implantação de câmeras corporais nas fardas dos policiais militares. O 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) de Sumaré foi pioneiro da região. “É um equipamento excelente, que inclusive, protege próprio policial”, comentou o general.