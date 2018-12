Três cidades da RPT estão em estado de alerta

Foto: Prefeitura de Nova Odessa - Divulgação

Relação divulgada nesta quinta-feira (13) pelo Ministério da Saúde revela que três municípios da Região do Polo Têxtil (RPT) estão em estado de alerta para dengue: Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Nesses municípios, o número de criadouros com larvas do mosquito Aedes Aegypti nos imóveis visitados pelos agentes de saúde ficou acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. Em Americana e Santa Bárbara d´Oeste, o número foi considerado satisfatório.

No total, 250 cidades de São Paulo estão em situação de alerta ou risco de surto de dengue, zika e chikungunya, de acordo com o Levantamento Rápido de Índices de Infestação divulgado nesta quinta-feira. Desse total, 208 estão em estado de alerta e 42 em risco de surto da doença. Outras 388 estão em situação satisfatória e outros cinco municípios utilizaram armadilha, metodologia empregada quando a infestação do mosquito é muito baixa ou inexistente.

Segundo critérios do Ministério da Saúde, abaixo de 1 criadouro, o índice é considerado satisfatório, de 1 a 3,9 o índice exige atenção e a partir de 4 já considera risco para surto da doença. Em Nova Odessa, o índice levantado foi 3,2. A Prefeitura justifica o número alegando que nesta época, em função do tempo seco e chuvoso, ocorre o aumento natural de larvas. O município também alega dificuldades em fazer o controle devido resistência da população. Em nota, a administração municipal informa que “falta colaboração dos moradores diante de inúmeras ações e campanhas realizadas”.

De acordo com a Prefeitura, mesmo identificados com crachás e veículos oficiais, os agentes de endemias enfrentam dificuldades na hora das visitas “casa a casa”. Esse trabalho faz parte das ações de rotina mantidas pelo município no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. De janeiro até novembro, foram notificados 31 casos, sendo 22 negativos, 5 positivos e 4 aguardando resultado. Em 2017, foram 98 negativos e 7 positivos.

Em Sumaré, onde o índice chegou a 3,5, a Prefeitura informa que também mantém trabalho de rotina no combate ao mosquito Aedes Aeghypti, mas destaca que a população tem de colaborar evitando os criadouros. Em nota, o município informa que as ações foram intensificadas na Área Cura, onde está o maior índice de densidade larvária do município. No último final de semana de novembro, 1.066 residências dessa região foram visitadas. Em 705 casas, os agentes puderam entrar e verificar os quintais junto aos moradores. A Prefeitura de Hortolândia, onde o índice chegou a 2,2, não retornou os contatos sobre o assunto até o fechamento desta edição.