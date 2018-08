Três cidades da região terão mais um ‘Dia D’ de vacinação neste sábado

A Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo está chegando ao fim sem atingir a meta na RPT (Região do Polo Têxtil). O índice de cobertura nos cinco municípios varia de 65% a 81% e para ficar mais perto de alcançar os 100%, algumas prefeituras elaboraram estratégias de vacinação para este sábado, seguindo orientação do Ministério da Saúde, com um novo Dia D. Americana, Nova Odessa e Hortolândia abrirão algumas unidades básicas de saúde. Santa Bárbara e Sumaré encerram a vacinação hoje, seguindo o calendário oficial da campanha.

Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber a dose, independentemente de sua situação vacinal. No caso da pólio, as crianças que não tomaram nenhuma dose ao longo da vida vão receber a vacina injetável e as que já tomaram uma ou mais doses devem receber a oral. Para o sarampo, todas as crianças com idade entre um ano e menores de 5 vão receber uma dose da tríplice viral, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em Americana, funcionam neste sábado (1º) as unidades básicas da Vila Mathiensen, Parque Gramado, Jardim São José e Antônio Zanaga. O atendimento será das 8 às 17 horas. Crianças entre 1 e 5 anos devem ser vacinadas. A cobertura no município está em 70,73% para sarampo e 72,96% para pólio.

Em Nova Odessa, profissionais da Secretaria de Saúde estarão neste sábado nas chácaras da região Pós-Anhanguera e no Residencial das Árvores, no salão social do condomínio Ipê Amarelo para atender aos moradores destes locais. A UBS 1 no Centro da cidade também permanecerá aberta, das 8 às 16 horas, com objetivo de alcançar mais crianças. Na cidade, a cobertura chega a 71% para pólio e 70% para sarampo.

A opção da Prefeitura de Hortolândia foi abrir a UBS Dom Bruno Gamberini, no Jardim Nova Hortolândia, das 8 às 17 horas, neste sábado (1º). A Secretaria de Saúde, no entanto, orienta os pais das crianças ainda não imunizadas a priorizar a procura por uma unidade de saúde mais próxima de casa, ainda nesta sexta-feira, das 8 às 15 horas. A cobertura vacinal para as duas doenças está em 81%.

ATENDIMENTO

Em Santa Bárbara, a estratégia foi atuar desde segunda-feira junto às creches e unidades escolares do município, visando a busca ativa da caderneta de vacinação das crianças para ampliar a cobertura. Paralelo a esse trabalho, as doses das vacinas seguem disponíveis até hoje nas Unidades Básicas de Saúde. A população deve apresentar caderneta de vacinação e o cartão SUS. Até o momento, foram aplicadas, no total, 6.823 doses da vacina tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola, resultando em 78% de cobertura, e 6.920 doses da vacina contra poliomielite, com 79,11% de cobertura.

Em Sumaré, a campanha também termina nesta sexta-feira, segundo informações divulgadas pela prefeitura. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 65% do público-alvo foi vacinado no município.